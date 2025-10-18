吃得到整隻大蝦仁！ 台中太平「屋吉湯包」現擀現製、低調又好吃的鮮肉和蝦仁湯包 用料超實在

台中太平好吃湯包推薦，這間"屋吉湯包"在太平這邊已經開了快三年，雖然名氣不大，但是有吃過的人幾乎都會回訪，他們家湯包從擀麵皮到包餡都是現場製作，內餡有鮮肉和蝦仁兩種，鮮肉餡是用溫體豬肉加上高湯熬煮多時而成，味道鮮美，最厲害的是蝦仁湯包，裏頭有整隻鮮脆彈牙的大蝦仁，用料超實在，湯包的湯汁還不少，尤其剛蒸好時一口咬下去真的很過癮，除了湯包之外，他們也有酸辣湯和一般湯包店少見的苦瓜排骨湯、香菇雞湯，搭配湯包一起吃都很不錯唷。

屋吉湯包在台中一共有兩間店，太平店是創始店，位置在樹孝路，斜對面就是康是美，店面有點像是承租在炸雞店的外面，上方招牌也是炸雞店的招牌，所以比較沒那麼顯眼，營業時間早上中午之外，下午也有賣。

旁邊炸雞店是下午開始營業，所以早上、中午有要內用的可以坐在這邊吃，不過大多數客人還是以外帶為主。

湯包有鮮肉和蝦仁兩種內餡，湯品有酸辣湯和一般湯包店少見的香菇雞湯和苦瓜排骨湯，目前有優惠活動，鮮肉湯包+湯品或飲料會有折扣。

調味料提供了辣油和湯包醬，湯包醬是結合醬油、烏醋和薑絲的三合一醬汁，這個還蠻特別的。

他們家的湯包從擀麵皮到包餡都是手工製作的，常常會看到闆娘在前面賣，老闆就在後面包。

湯包現蒸要8分鐘左右喔，外帶建議可以先打電話預訂，等時間差不多再來拿。

外帶是直接給調味料醬包，內用的話店家會直接幫你裝在碟子內，這點還蠻貼心的。

鮮肉湯包 $85

沙鹿店一份75元有7顆，太平店這邊是85元，但是有8顆。

湯包個頭很大顆，因為拍照放了一會，表面看起來好像乾乾的，但裏頭還是有湯汁喔，湯汁並沒有像一些湯包店的那麼誇張，但也還不少喔。

他們家湯包外皮不算非常薄，但也不會說很厚，有帶一點點的嚼感，裡頭蔥肉餡相當飽滿，肉餡據說是傳承三十年老師傅的配方，用溫體豬肉搭配高湯熬煮而成，味道鮮美沒有豬肉臊味，真的還蠻不錯吃。

蝦仁湯包 $100

和鮮肉湯包不同，蝦仁湯包一份是有顆，SIZE比起鮮肉湯包又更大顆，6顆下去整個盒子都已經塞滿了。

份量十足，一挾起來就能感覺到裏頭那流動的湯汁在吶喊著"放我出來"～～哈哈。

內餡是蔥肉餡加上整隻的大蝦仁，有時還會有一隻半(不夠大隻的話)，蝦仁非常鮮脆彈牙，連同肉餡一起吃口感很豐富，因為蝦仁有水份，所以整個蝦仁湯包的湯汁會比鮮肉湯包更多一些，一口塞進嘴裡咬開會感覺到湯汁在口中爆開，真的超過癮，我覺得比起鮮肉湯包更好吃呢。

搭配湯包醬或是辣油一起吃都很不錯喔。

沙鹿店的湯是酸辣湯和玉米濃湯，太平店這邊沒有玉米濃湯，但是多了苦瓜排骨湯和香菇雞湯，也都是店家自己煮的喔。

苦瓜排骨湯 $55

沒拍到料~~哈，裏頭是真的有苦瓜的，排骨肉也有幾塊，苦瓜味道有進到湯裡，我自己是感覺還蠻苦的，但是朋友說還好QQ。

香菇雞湯 $70

香菇較少，但雞肉有好幾塊，湯頭香菇味道較淡，感覺可以再更入味一些會更好。

酸辣湯 $30

配料就一般酸辣湯那些，口味我覺得還蠻重的，尤其醋的味道很明顯，後來才知道原來老闆會在上面額外再淋醋，所以不敢吃太酸的人記得跟店家說不用再加醋喔。

紅茶 $20、奶茶 $30

紅茶是常見的古早味咖啡紅茶，我比較喜歡奶茶，甜度很夠，類似濃厚版的早餐店大冰奶，很好喝。

最早以前是吃沙鹿店，最近才來吃太平創始店，兩間店吃過後覺得有稍微不太一樣，不過都很好吃就是了，鮮肉湯包肉餡鮮美、蝦仁湯包更是我的最愛，一整隻蝦仁真的太蝦了，剛蒸好時熱熱吃超過癮，聽說店家只開到12月，好像是店面漲租金的關係，還沒吃過的真的要把握最後時間去吃看看啊。

地址：台中市太平區樹孝路76-9號

電話：(04)2393-6917

營業時間：11:00-13:30、16:30-20:30(星期一公休)

收費方式：現金

