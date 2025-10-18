南投名間隱藏版打卡景點！ 「藍圖咖啡館」網美氛圍+幸福手沖+落羽松秘境超唯美

南投名間半山腰來了一家藍圖咖啡館，包覆在落羽松秘境中喝咖啡好幸福唷！南投景點美食很多，這麼愜意的地方真少，不過名間美食藍圖咖啡是自家烘焙，手沖單品咖啡真不錯，再配上甜點蛋糕好開心～午後來杯下午茶或者用個餐都好適合，浪漫的落羽松秘境，想要網美拍照打卡都可以啊！

南投新景點藍圖咖啡 在哪？

南投新景點藍圖咖啡（落羽松秘境）浪漫的咖啡館，假日人潮也不少，確切位置在南投縣名間鄉出林虎路一段272巷6號，鄰近好停車，不用擔心停車問題。

南投新景點藍圖咖啡，一進門爸爸就認出是藍圖的老闆，藍圖咖啡早期在彰化大埔做咖啡館 （那些年我們都吃過簡餐喝咖啡的時候），到後面移動到彰化市線東路上，開始做一條龍服務 藍圖認證咖啡，每一場場次交易會，猶如一個高品質的交易平台，小農的咖啡豆 透過精選咖啡豆開始到後面檢測，都只經由藍圖交易平台進入市場，闆娘說五月有活動可以再來唷！

藍圖咖啡環境很寬敞，想要在這休憩片刻都可以。

坐在窗戶邊喝咖啡也是很愜意啦！

南投藍圖咖啡落羽松秘境 菜單MENU

南投藍圖咖啡、飲品、甜點、餐食這裡都有喔！

南投藍圖咖啡餐點分享

南投藍圖咖啡餐點中有芋頭粿是闆娘招待的秘密小食，後來才曉得原來爸媽長時間喝他們的咖啡已經很久很久了。

藍圖手沖咖啡，香氣很不錯，層次感也很豐富，是我們愛的單品味道呢。

芋粿也是很厲害，是秘密武器，不曉得哪時候才能看見菜單上有。

巧克力的甜點也好吃，搭配咖啡恰恰好呢！

南投藍圖咖啡落羽松秘境，如果喜歡他們家咖啡豆都可以帶回家。

咖啡濾掛的禮盒，或者整大包不同風味的咖啡，很適合當伴手禮送人或自用呦！

南投藍圖咖啡落羽松秘境 用餐心得

南投藍圖咖啡落羽松秘境很有網美景點的氛圍，浪漫又愜意，也很適合來杯老闆的幸福手沖單品咖啡，再配上甜點，真得好小確幸，午後來訪也可以悠閒地在這逛逛吃吃美食，突然發現這裡也變成一個小據點囉！有機會到南投名間記得要安排藍圖咖啡呦！

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

