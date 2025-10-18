快訊

不斷更新／星光大道登場！戲劇金鐘生死鬥 「星空下的黑潮島嶼」16項入圍領先

金鐘60／「壁虎」黃迪揚主持凸槌 入圍者話沒說完就被「下面一位」

國民黨主席選情空前緊繃「鄭麗文持續領先」 朱立倫18時發表談話

南投名間隱藏版打卡景點！ 「藍圖咖啡館」網美氛圍+幸福手沖+落羽松秘境超唯美

Kiwi樂活食旅／ 文、圖／Kiwi

udn走跳美食／Kiwi樂活食旅

南投名間半山腰來了一家藍圖咖啡館，包覆在落羽松秘境中喝咖啡好幸福唷！南投景點美食很多，這麼愜意的地方真少，不過名間美食藍圖咖啡是自家烘焙，手沖單品咖啡真不錯，再配上甜點蛋糕好開心～午後來杯下午茶或者用個餐都好適合，浪漫的落羽松秘境，想要網美拍照打卡都可以啊！

南投新景點藍圖咖啡 在哪？

南投新景點藍圖咖啡（落羽松秘境）浪漫的咖啡館，假日人潮也不少，確切位置在南投縣名間鄉出林虎路一段272巷6號，鄰近好停車，不用擔心停車問題。

南投新景點藍圖咖啡，一進門爸爸就認出是藍圖的老闆，藍圖咖啡早期在彰化大埔做咖啡館 （那些年我們都吃過簡餐喝咖啡的時候），到後面移動到彰化市線東路上，開始做一條龍服務 藍圖認證咖啡，每一場場次交易會，猶如一個高品質的交易平台，小農的咖啡豆 透過精選咖啡豆開始到後面檢測，都只經由藍圖交易平台進入市場，闆娘說五月有活動可以再來唷！

藍圖咖啡環境很寬敞，想要在這休憩片刻都可以。

坐在窗戶邊喝咖啡也是很愜意啦！

南投藍圖咖啡落羽松秘境 菜單MENU

南投藍圖咖啡、飲品、甜點、餐食這裡都有喔！

南投藍圖咖啡餐點分享

南投藍圖咖啡餐點中有芋頭粿是闆娘招待的秘密小食，後來才曉得原來爸媽長時間喝他們的咖啡已經很久很久了。

藍圖手沖咖啡，香氣很不錯，層次感也很豐富，是我們愛的單品味道呢。

芋粿也是很厲害，是秘密武器，不曉得哪時候才能看見菜單上有。

巧克力的甜點也好吃，搭配咖啡恰恰好呢！

南投藍圖咖啡落羽松秘境，如果喜歡他們家咖啡豆都可以帶回家。

咖啡濾掛的禮盒，或者整大包不同風味的咖啡，很適合當伴手禮送人或自用呦！

南投藍圖咖啡落羽松秘境 用餐心得

南投藍圖咖啡落羽松秘境很有網美景點的氛圍，浪漫又愜意，也很適合來杯老闆的幸福手沖單品咖啡，再配上甜點，真得好小確幸，午後來訪也可以悠閒地在這逛逛吃吃美食，突然發現這裡也變成一個小據點囉！有機會到南投名間記得要安排藍圖咖啡呦！

南投藍圖咖啡落羽松秘境

地址：南投縣名間鄉出林虎路一段272巷6號

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

咖啡 秘境 落羽松 美食 甜點 南投美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

南投名間隱藏版打卡景點！ 「藍圖咖啡館」網美氛圍+幸福手沖+落羽松秘境超唯美

udn走跳美食／Kiwi樂活食旅 南投名間半山腰來了一家藍圖咖啡館，包覆在落羽松秘境中喝咖啡好幸福唷！南投景點美食很多，這麼愜意的地方真少，不過名間美食藍圖咖啡是自家烘焙，手沖單品咖啡真不錯

「烤鴨＋咖啡」超搭新吃法！ 台中烤鴨輕食café重現「全聚德」百年技藝　「長者88折烤鴨套餐」優惠到年底

「烤鴨＋咖啡」超搭新吃法！ 烤鴨輕食café重現「全聚德」百年技藝 長者享「88折烤鴨套餐」優惠到年底

吃得到整隻大蝦仁！ 台中太平「屋吉湯包」現擀現製、低調又好吃的鮮肉和蝦仁湯包 用料超實在

udn走跳美食／ShengYao 台中太平好吃湯包推薦，這間"屋吉湯包"在太平這邊已經開了快三年，雖然名氣不大，但是有吃過的人幾乎都會回訪，他們家湯包從擀麵皮到包餡都是現場製作，內餡有鮮肉和

吃遍台中美食一日遊！ 精緻中餐、療癒甜點、道地日料 一次打包超盡興

2025下半年迎來超多連假！如果還沒計畫要去哪裡走走，不妨跟著這篇一日遊行程，

最划算的火鍋吃到飽之台中沙鹿「絕品饕鍋」！ 平日只要500多元爽嗑6肉品、10海鮮、蔬菜吧 C/P值超高

udn走跳美食／ShengYao 要投票海線C/P值最高的火鍋吃到飽，這間"絕品饕鍋"絕對榜上有名，平日600不到的價位就有六種肉品、十種海鮮任你拿，再加上還有蔬菜吧和咖哩飯、豬肉壽喜飯、港

台中早午餐新寵！「Proi Kitchen」森林系澳式早午餐 餐點大份量、無服務費 還能飲料、咖啡無限暢飲

udn走跳美食／糖糖 Proi kitchen是台中近期新開幕，充滿話題性的澳式早午餐，有著森林系的用餐氛圍，更是台中少見早午餐可以飲料、咖啡無限暢飲的餐廳，份量十足的餐點、豐富多元的選擇，加上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。