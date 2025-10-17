最划算的火鍋吃到飽之台中沙鹿「絕品饕鍋」！ 平日只要500多元爽嗑6肉品、10海鮮、蔬菜吧 C/P值超高

要投票海線C/P值最高的火鍋吃到飽，這間"絕品饕鍋"絕對榜上有名，平日600不到的價位就有六種肉品、十種海鮮任你拿，再加上還有蔬菜吧和咖哩飯、豬肉壽喜飯、港式腸粉、小籠包、炸物、飲料、甜點、冰品⋯⋯簡直太划算了，尤其喜歡海鮮的朋友，這間店真的會讓你愛死，可以吃到少見的虱目魚皮、象拔蚌，有時還會有隱藏版的小卷，真的就算不肉吃光吃海鮮也很爽，店家生意還蠻不錯的，尤其假日幾乎都客滿，想來吃的建議可以先電話訂位會比較保險喔。

"絕品饕鍋"就位在屏西路上，靠近正英路口，這邊有點偏僻，不是像靜宜商圈或是家樂福商圈那樣很熱鬧的地方，不過好處就是停車比較方便啦，除了旁邊就有停車場外，路邊也可以停。

店家最近因為颱風關係，招牌在維修，所以我就用去年去吃時拍的照片了。

用餐空間以沙鹿火鍋店來說算蠻大的，採光充足，環境乾淨明亮，裝潢風格潔白典雅，有點網美風的感覺，座位都是四人和六人桌，不過他們有提供擋板，所以就算一人來吃也可以，不會有一人坐一大桌的尷尬感。

絕品饕鍋採吃到飽模式，所有東西都在自助區任你挾取，像這一區就是肉品和海鮮。

肉品包含牛豬羊雞鴨一共有7種，平日是6種，假日會多一種限定的櫻桃鴨肉。

海鮮區也非常豐富，這天一共有11種食材，底下都鋪了大量冰塊，看起來就是很新鮮的感覺，重點是食材也不會很一般，居然有小卷、虱目魚皮和沙蟹耶。

蔬菜吧食材大概40種左右，並不算很多，但令人驚奇的是居然有花枝漿耶。

熟食區也好用心啊，不但有白飯和豬肉壽喜燒湯汁、咖哩醬互相可以搭配，另外也有港點(腸粉、小籠包)和一些炸物。

醬料區，上方有一些印尼泡麵、泰國泡麵和韓國拉麵，都可以拿來煮火鍋喔。 20 醬料種類不多，就一般火鍋店常見的那些，比較特別的大概就是芥末吧。

這兩區是飲料和冰沙，另外發現有新增了輕調酒。

冰淇淋是很受年輕人喜愛的"泰國明果"品牌，口味還直接給足8種，實在太有誠意了。

小冰箱裏面是甜點，有泡芙、小蛋糕和統一布丁、愛玉豆花，都是小朋友的最愛。

因為是火鍋所以要先選擇湯底，吃到飽費用平日是539元，假日589元，需加收10%清潔費，用餐90分鐘。

也有一些吃到飽沒有的肉品可以額外加點，部份肉品還有7折優惠。

不想要吃到飽的話也有提供一般單點鍋物套餐，這個我就不多介紹了，因為今天主要是分享吃到飽的。

肉品、海鮮還有熟食、炸物，隨便拿一拿就滿滿一桌了，這樣500多元真的很可以耶。

熟食區的咖哩飯和豬肉壽喜飯表現都不錯，尤其豬肉壽喜飯，湯汁夠味，肉好嫩好好吃。

港點的腸粉和小籠湯包我們也很喜歡，小小美中不足的是沒有醬油膏可以淋QQ。

剝皮辣椒 $50

湯裡清晰可見多條剝皮辣椒，特別的是還有加了點薑絲，喝起來味道更多了些許不同的層次感。

麻辣牛奶 $60

湯頭紅通通的又有很多辣椒，好像很辣的感覺，不過可能是因為有牛奶中和的關係，喝起來其實沒有那麼辣，還蠻特別的。

肉品我們拿了板腱牛、小肥牛、梅花豬和去骨雞腿肉，肉都是原肉現切的，很新鮮，我覺得都不錯吃，每一盤份量都不會太多，沒有像之前開幕時那樣裝得滿滿的，我覺得這樣很好，可以減少吃不完浪費食物的可能。

相較肉品，我覺得海鮮才是他們最大的特色，多樣的食材，就算不吃肉光吃海鮮也很爽。

重組扇貝肉

俗稱組合貝，雖然沒有像真干貝那麼鮮脆彈牙，但是口感也頗有特色，我也吃了好幾個。

虱目魚皮

一般火鍋吃到飽很少見，拿來煮湯簡直超棒，湯會變成有點像是魚湯的感覺，尤其我這個剝皮辣椒湯頭裡面有薑絲，剛好可以去魚腥，真的太適合了，害我又多喝了兩碗湯。

小卷 小卷是這天算隱藏版的海鮮食材，據說價格比其他都貴，雖然我本身不喜歡小卷，但也有稍微吃了一兩條，新鮮度真的蠻有感的耶，肉質十分Q彈有嚼勁。

象拔蚌

這個也超罕見，煮完會變縮水，建議放在湯杓內再弄下去鍋裡煮，咬下去整個又Q又脆，口感有一點點點像海參，很難形容，這個我超愛的。

蝦子和沙蟹也都很新鮮，沙蟹還能吃到有蟹黃的喔，亂過癮的。

吃完火鍋後一定要再來上一支霜淇淋，他們家霜淇淋是哈密瓜口味的，印象中都沒有更換過，是說也不用更換，因為這個口味真的有夠好吃，完全不輸超商那種的霜淇淋。

當日壽星和當月壽星來用餐消費都有生日禮喔，當日壽星還是一整隻旭蟹，太讚了吧！！

這間"絕品饕鍋"真的很棒，可以吃的東西很多，尤其海鮮讓人印象深刻，居然能吃到別的火鍋店很少見的虱目魚皮、象拔蚌，以600元不到的價位來說實在太划算了，C/P值整個爆表了，沒吃過的朋友一定要去吃看看才行啊。

地址：台中市沙鹿區屏西路238號

電話：0916-851213

營業時間：11:30-22:00

付費方式：現金

