高雄異國料理新發現！藏身巷弄內 「黑豬肉×歐洲香料手工香腸」吃貨必點

天呀～貪吃鬼熊熊真的要跪著打這篇高雄美食地圖分享文，因為高雄漢神附近巷弄內，苓雅區光明街83號上這家「莎曉克羅埃西亞廚房」根本是我這輩子吃過最厲害的手工香腸！原本熊一直以為，北海道富良野的香腸已經是世界冠軍了，沒想到…居然被它完全打趴了，那個台灣豬肉香氣，是黑豬的甜味混上歐洲香料的層次感，每一口都像在嘴巴裡開國際音樂節，腸衣還會「ㄆㄧㄚˋ」一聲，咬下去超有戲。

更誇張的是——熊熊居然到現在才發現它已經開十年！十年耶！到底為什麼沒人跟我說？！從店外的小白牆、掛著歐洲油畫的用餐區，到那個放著歐洲音樂的氛圍，一進去整個像被傳送到克羅埃西亞的某廚房。

主廚莎曉本人是正港克羅埃西亞人，從家鄉搬來高雄後，把那邊的家常味道全部帶來，熊熊原本以為「異國料理」聽起來很異香，結果這裡的味道卻是那種很生活、很有靈魂的家常感，那種香料氣息是淡淡的，不會搶味，只是剛好牽著肉香走，一路牽到心裡去。

重點是——熊熊吃完真的有種「我太晚認識你」的痛。那個手工香腸、燉肉、戰斧豬、還有甜點跟飲品，全都在嘴巴裡說著「Dobrodošli！（克羅埃西亞語的歡迎光臨）」。

拜託～不管您是不是肉控，都要給這家店一個機會，它讓熊熊覺得，這趟人生算是沒白吃了。

莎曉克羅埃西亞廚房菜單

僅接待１２歲以上顧客，由於餐點製作繁瑣，請務必先訂位。

莎曉克羅埃西亞廚房環境

這間店的氛圍一走進來就有種「今晚要被溫柔餵食」的預感。紅磚牆、厚重木桌、昏黃燈光，加上歐洲油畫，根本是時空穿越到克羅埃西亞的小餐館。坐在用餐區內，只剩刀叉碰撞聲和香料味在飄，熊熊望著牆上的小熊 logo 又莫名療癒，好像在說：「來嘛，點一份燉牛肉，人生會更美好」，整體氛圍優雅又有點淘氣。

莎曉克羅埃西亞廚房食記

斯拉沃尼亞牧羊人燉肉（480元／附麵包）

週五．六．日限定

這鍋一上桌，熊熊眼睛先亮、鼻子再先被收服，那個香氣不是一般「紅酒燉牛肉」那種甜甜的香，而是更深、更厚、更野性一點的味道，原來主廚用了牛、豬、羊、鹿四種肉下去紅酒燉六．七個小時，整個湯頭濃得像能拿來洗靈魂。

第一口先喝湯，肉香滑過喉嚨，暖得人想直接搬張椅子坐在克羅埃西亞的牧場旁，肉的部分燉到軟爛，但又保留不同肉種的個性——牛的扎實、羊的香、鹿的細緻、豬的油潤，湯匙一撈都是誠意。

熊熊建議一定要「湯＋肉＋麵包」一起入口，那口感才對味！那個附的手工麵包外脆內軟，拿來沾附著碟子中的肉湯簡直是犯罪級的好吃，邊吃邊覺得這道不是料理，是一段被慢火照顧的故事。

難怪是週五六日限定，這麼搞剛的燉法，一週給三天已經是佛心來著了，吃完整個人有點想說：「莎曉請收我為徒。」

克羅埃西亞手工香腸（420元）

內有：薯泥．酸菜．手工麵包。

熊熊真的要起立鼓掌，這道完全是全場最強主角。那個香腸一上桌，油亮亮的表面像擦了護唇膏一樣誘人，外皮烤得微微焦脆，切下去還「ㄆㄧㄚˋ」一聲彈開，肉汁直接爆溢出來，香到熊熊差點站起來大喊「遇見你真好」。

主廚莎曉說，這是用台灣黑豬肉搭配來自克羅埃西亞的天然辛香料，配方還是祖傳老奶奶留下的秘方，灌腸的時候連亞硝酸鹽都不加，意思就是——這手工香腸，可以安心吃，建議可以先單吃一口，感受一下肉香裡有一種淡淡的煙燻與香料層次，咬起來紮實、有彈性，肉甜香在嘴裡慢慢打開，超迷人。

配菜也不馬虎，美式薯泥細緻滑順、歐洲香料炒酸菜酸得剛好，把香腸的油脂平衡得漂亮，每一口都是酸、鹹、香、嫩、滑五重奏。

熊熊當天一邊吃、 一邊笑、一邊懊惱著，對於莎曉製作的克羅埃西亞手工香腸，有著相見恨晚以及中樂透般、雙感受＞＜。

克國戰斧豬（1180元）需提前一天以上預訂

熊熊先說，這塊戰斧豬上桌的瞬間，整間店空氣都變慢了，那畫面像電影裡會出現的「主菜登場鏡頭」——厚切的黑豬戰斧骨架挺拔，烤得外層微焦、裡層粉嫩，油光在燈下閃閃發亮，香氣一路衝鼻子裡。

這道是選用台灣黑豬的第５、第６根肋骨部位，也就是傳說中軟嫩與油香的黃金比例。

主廚用克羅埃西亞的辛香料醃滿一天以上，再以小火慢烤，整塊肉吃起來香而不膩、油脂乾淨，肉汁像禮物一樣被鎖在裡頭。

一旁的紅腎豆沙拉也是亮點，進口紅腎豆子煮得綿卻不糊，帶著淡淡酸香，解膩效果一流。

建議一口豬肉、一口紅腎豆沙拉，那口感超平衡，熊熊吃到一半突然有種幸福的錯覺——好像不是在高雄，而是在亞得里亞海邊，被陽光曬到懶洋洋，手裡拿著這塊戰斧豬，覺得人生一切都好。

奶油蘑菇濃湯（130元）

熊熊超愛這碗！入口後的濃郁，像被蘑菇抱住一樣。

湯色就是磨菇本色，喝起來滑順厚實，蘑菇味不只是香——是那種「剛炒完菇、菇香還在空氣裡打轉」的真實感，裡面能吃到細碎蘑菇丁，咀嚼時還會釋出第二波香氣。

不誇張的說，這碗濃湯雖然名字看起來普通，但實際是那種「喝完會懷疑人生」的等級——簡單卻做得精準到位，完全沒有偷懶。

手工甜點－克里皮塔（140元）

克里皮塔是克羅埃西亞薩莫博爾（Samobor）地區的傳統甜點，每年五月還有專屬節慶（克里皮塔節 ）。

外層是酥酥的起司酥皮，中間夾著的是奶餡，口感介於舒芙蕾與布丁之間，輕盈卻香濃，熊熊特別喜歡它那個「不膩」的甜味，吃起來像春天的風——柔柔的、暖暖的，但又夠甜讓人開心。

菜單上介紹著，當地有句俚語：「當你有任何煩惱或意見不合的時候，來一塊克里皮塔就沒問題啦！」熊熊瞬間懂了，因為這塊甜點真的有安撫人心的力量。吃完整個人心情變柔軟，煩惱暫時登出。

克羅埃西亞飲品－接骨木檸檬（95元）

這杯看似樸素，實際上超有異國氣質。送上桌當下，熊還疑惑著，痾～怎給我一杯水？沒想到將原汁原味，遠從莎曉老家進口的這包，撕開倒入水杯中！像是變魔術般（哇）

慢慢地啜飲著，先是接骨木花香氣淡淡飄出來，混著檸檬的酸，喝起來清爽又優雅，整個人瞬間清醒又快樂。熊熊覺得這杯特別適合搭重口味的戰斧豬或手工香腸，一邊吃肉、一邊喝它，口腔像被花仙子幫你刷新過，同時～完全不甜膩，反而越喝越順口。

波斯尼亞咖啡（130元）

熊熊超愛喝咖啡，但這杯「波斯尼亞咖啡」完全不一樣！它不像義式那麼苦，也不像美式那麼淡，是介於兩者之間的厚實香氣。上桌時還咖啡裝盛在很有藝術感的容器中，一旁還會放上方糖，喝法超講究。

第一口微苦、第二口開始帶出豆香與淡淡煙燻味，整體層次豐富又溫潤，接著可以放入方糖，感受那又苦又甜的雙重滋味。

熊熊邊喝邊覺得自己好像坐在巴爾幹半島的街角，這杯咖啡有溫度、有故事，喝完嘴角不自覺上揚——完美收尾。

電話：0900 140 263

住址：高雄市苓雅區光明街83號

營業時間：12:00-14:00、17:00-21:00(周一公休)

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

