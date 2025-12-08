顛覆對韓式炸雞的想像！台南國華街美食+1 「全植炸雞」搭配特製醬料好好吃

國華街美食歐莫炸雞所完全顛覆我對韓式炸雞的想像！如果不說這是全植物肉炸雞一時間我還真吃不出來，這也讓吃素者多了一樣新選擇，許多人來台南旅遊都會到國華街這裡品嚐美味特色小吃，但吃素食的朋友在選擇上就會比較少，近日看到歐莫炸雞所回歸，從葷食轉型為全植物肉韓式炸雞感到好奇，帶著嚐鮮的心情前往，意外的喜歡，搭配店家特製醬料，口味讓我驚艷！偶爾換換口味，試試全植物肉其實也不錯！馬上來分享給大家。

「歐莫炸雞所 X 炸雞叛徒俱樂部」外觀

歐莫炸雞所店址位於台南國華街二段上（尊王路與府前路口那一段），黑色系酷酷的門面，主要以外帶為主，也有提供外送服務（外送平台上點得到）。

現在的素食料理都做的蠻好吃，以植物性蛋白質製成的全植物肉不再只是大豆味，跟記憶中傳統素肉口感與風味不太一樣，有類似傳統炸雞的口感與風味，想減少肉食攝取的朋友也很適合試試呦～台南素食、台南蔬食、台南素食炸雞、台南中西區素食餐廳又多一下可以選擇。

你一定沒吃過這樣的韓式炸雞！店內販售的是全植物肉炸雞，還有年糕、薯條，餐點的選擇還不少喲!

台南素食推薦「歐莫炸雞所 X 炸雞叛徒俱樂部」菜單

▲歐莫炸雞所菜單

全植炸雞有分享餐、炸雞盒、長長的串及小點可以選擇。

除了炸雞以外，還推出蔬湯計劃，有10種湯頭任你選，還可以配上主食，讓你暖心又暖胃。蔬湯計畫11:00販售；全植韓式炸雞12:00開始販售。

醬料有：甜辣洋釀醬（五辛素）、初雪雪花起司、雙濃起司（蛋奶素）、椒鹽（全素），滿足不同喜好。

台南國華街美食「歐莫炸雞所 X 炸雞叛徒俱樂部」餐點介紹

當天點了雙人半半分享餐、長長的只有年糕串、長長的辣起司金沙蛋黃年糕雞肉串、帕馬森起司炸藕片、植物係花枝圈，因為要外帶回去跟家人一起分享，把想吃的都點上啦~

長長的只有年糕串/麻藥煉乳口味 90元

剛炸好的年糕表皮微脆吃起來QQ彈彈，淋上煉乳提升了奶香與甜味，再加上韓國的麵茶粉，吃起來更有層次，大人小孩都會喜歡。

長長的辣起司金沙蛋黃年糕雞肉串 110元

想要一個人獨享美味炸雞就可以點這個！辣起司金沙蛋黃醬味道濃郁鹹香，帶有些微辣度，同時可以吃到Q彈年糕一次滿足你的味蕾。

▲辣起司金沙蛋黃醬看起來十分誘人。

長長的經典年糕腸串 85元

韓國街頭小吃會看到的經典組合，來歐莫炸雞所也吃得到呦~外脆內軟配上甜辣的韓式洋釀醬真是絕配。

雙人半半分享餐 295元

這個外帶盒子也太可愛了吧!裡面是兩種不同口味的全植物肉炸雞，如果不先說這是素食還真看不出來耶~老闆醬料給得很大方，幾乎每塊都醮上醬汁，吃起來很夠味！

還會搭配上薯條、洋釀年糕，一旁還有醃製蘿蔔清爽又解膩。

醬料分別是甜辣洋釀醬、初雪雪花起司，兩種不同口味的醬料一次滿足你的味蕾。

甜辣洋釀醬炸雞

全植物肉炸雞起鍋後會加上特製的韓式洋釀醬，吃起來帶有甜辣滋味，炸雞外酥內嫩，也很涮嘴耶～剛炸好的炸雞若不說是全植物肉還真吃不太出來，裡面還有Q彈的炸年糕，給你不一樣的韓式炸雞，建議趁熱吃口感與風味最棒！

初雪雪花起司炸雞

這口味帶有奶香，鹹甜交織的雪花起司粉交融，讓整體風味層次很豐富。透過高溫酥脆，植物肉外脆內嫩，口感非常接近傳統炸雞。第一次吃到素食韓式炸雞，帶回去家人吃完也說很特別!

帕馬森起司炸藕片 105元

炸藕片外面不常見耶！說真的我也是第一次吃到炸藕片，意外的喜歡，薄切藕片經過熱油酥炸，口感上脆脆的不油膩，加上起司添增風味會想一片接一片，也太涮嘴啦～

植物係花枝圈 80元

這植物花枝圈也太讓我驚艷了！全素竟然可以做出這口感與風味，真的很厲害！有點像是泰式蝦餅的口感，外層酥脆內餡Q彈，簡單加上椒鹽就很好吃，若你是對海鮮過敏的朋友，也很推薦來試試這個植物係花枝圈。

店內還有販售韓國咖啡及氣泡飲，跟我去韓國喝的一樣!搭配炸物好過癮啊～來到台南國華街不要錯過這特色美食。

如果你對歐莫炸雞所 X 炸雞叛徒俱樂部（韓式全植物肉炸雞）有興趣，想把這美味的全植物肉炸雞推廣給更多人知道，店家也有開放加盟，這邊有加盟資訊可以參考喲!

地址：台南市中西區國華街二段117-1號

營業時間：12:00-20:00

公休日：週二公休

