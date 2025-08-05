絕版「粒粒冰」回來了！不用飛出國 「這2個夜市」吃得到 IG熱議「特殊口感+6種口味」懷舊必衝

近期掀起「甜甜圈」熱！全台首創的「Kururu岢露圈」專賣店「BUTTER FOUR」，即將於8月8日正式開幕，落腳於台北中山站附近的熱鬧商圈。店內主打創新甜點「Kururu岢露圈」，結合泡芙與甜甜圈的雙重魅力，現烤出爐的酥脆口感加上多款沾醬吃法，讓人一試成主顧，也被譽為台版「Cream or Cruller」。

2025-08-04 12:00