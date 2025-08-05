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絕版「粒粒冰」回來了！不用飛出國 「這2個夜市」吃得到 IG熱議「特殊口感+6種口味」懷舊必衝

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@52_foodie授權
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絕版「粒粒冰」回歸了！造型特殊的「粒粒冰」曾從韓國紅到台灣，掀起過一股風潮。終於在大家千呼萬喚後，「粒粒冰」重回台灣，另不少網友嗨喊「天啊～終於又有了」、「是回憶 我要去吃」。

圖／IG@52_foodie授權
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起源於美國的「粒粒冰」在韓國熱賣後，曾登台引發熱潮。網友熱議推測當年是由於製作不易與成本高等因素成了時代的眼淚，現在「粒粒冰」又回到台灣夜市，這家「icepa粒粒冰」出沒於台中旱溪夜市、大慶夜市，已有不少部落客開箱分享好消息，令懷念粒粒冰的人直呼「終於回來了」。

圖／IG@52_foodie授權
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圖／IG@52_foodie授權
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價格方面，一杯100元，最多可選3種口味混搭，目前有牛奶、巧克力、芒果、焦糖布蕾、草莓、棉花糖等6種口味。另值得一提的是，由於店家剛開不久，出餐尚需耐心等候，出攤時間與地點請至店家IG查看。此外，有網友分享，除了在韓國能吃到粒粒冰外，日本、香港等地也都有販售，如碰巧到這幾個國家也不妨嘗試看看囉。

icepa粒粒冰

販售地點：旱溪夜市、大慶夜市

營業時間：IG@icepa_official公告

價目表。圖／IG@52_foodie授權
價目表。圖／IG@52_foodie授權

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