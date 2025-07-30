不用羨慕香港！「GODIVA × LABUBU」8月登台 聯名霜淇淋搭配「LABUBU造型匙」必收藏 這3天有機會「霜淇淋8折」

8月衝GODIVA！比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」攜手泡泡瑪特「LABUBU」推出聯名款霜淇淋與奶昔，相繼於中國、香港登場掀起風潮，開賣僅一週就傳出完售，而台灣也在販售計畫中。

圖／GODIVA Chocolatier (Asia)粉專

一開賣就要衝！巧克力大牌「GODIVA」與「LABUBU」攜手打造聯名款霜淇淋及特調奶昔，自7/15起於中國首發，在小紅書引發熱議與打卡熱潮，而後登陸香港，才開賣約一週聯名款霜淇淋就已售罄。而「GODIVA × LABUBU」聯名下一站即將降臨台灣，預計8月登台，引發粉絲高度期待！

圖／摘自小紅書@ii

GODIVA × LABUBU聯名霜淇淋在香港熱賣，開賣約一週就傳出完售消息。圖／摘自GODIVA Chocolatier (Asia)粉專限動

本次「GODIVA × LABUBU」聯名以「森林精靈」LABUBU的奇幻故事為創作靈感，推出3款巧克力霜淇淋搭配LABUBU造型匙，以及2款限定巧克力奶昔，結合開心果脆絲及莓乾，兼具顏值與美味。

此外，即日起至8/7之每週二、四（7/31、8/5、8/7），當日氣溫超過30度或為下雨天，至GODIVA門市可享霜淇淋或杯裝冰單件8折、2件以上7折優惠。

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