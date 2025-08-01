五甲自強夜市火鍋新選擇！「大上海小火鍋2.0」重返巔峰 百元吃到飽、三款飲料＋冰淇淋無限續

貪吃鬼熊熊最新高雄美食地圖資訊，話說高雄鳳山美食之一的「五甲自強夜市」，熱鬧非凡、不論是炸物、小吃還是手搖茶，應有盡有，堪稱在地人的五甲美食聖地，但夏天嘛～天公伯開大絕，熱到人會懶得動，夜市邊走邊流汗，常讓熊熊望攤止步，這時候熊熊只想躲進有冷氣又能爽爽吃熱呼呼的一頓晚餐，說到這，突然想到曾經吃過位於高雄市鳳山區自強二路90號的「大上海火鍋五甲店」，那可是百元小火鍋的代表作啊！雖然去年口味好像落差有點大（熊熊嗅覺敏銳到像狙擊手），就慢慢失聯…但就在上個月，看到高雄美食部落客爆料：原地續航，原址換人經營，升級版正式回歸──大上海小火鍋2.0！這怎麼能不衝去吃一波？

自強夜市周邊攤位排排站，但要找冷氣空間，正好這家就在街邊，更別提它還有三款飲料無限續杯（檸檬紅茶、無糖綠茶、柳橙汁），白飯吃到飽，冰淇淋、海苔玉米酥、甜薯片通通自由取用，CP值爆表啦，再加上價格親民，只要百來塊就能爽吃一頓，怎能不愛？這次熊熊親自再闖一次，吃到嘴角忍不住上揚──「這才是真．以前的味道啊！」（開心到快跳腳）

今天就跟著熊熊，從交通攻略到這篇高雄火鍋心得、從服務環境到必吃推薦，一步步帶您走進這間大上海小火鍋2.0。準備好了嗎？我們GO！..

為什麼推薦必吃？

超值吃到飽組合：飲料有檸檬紅茶、無糖綠茶、柳橙汁任你續杯；自助吧還有白飯、冰淇淋，還附免費零食，像海苔玉米酥和甜薯片，晚餐吃飽又能好好甜點一下。

口味回歸原味：原來去年口味走調是因為換老闆了，現在重新翻修、改菜單，調味回到最初的水準，熟客都說「又好吃了啦」。

價格親民：鍋底只要１４０元起就可吃到一鍋，再加這些自助吃到飽，其實 CP 值爆炸。

菜單多樣化：從藥膳 龍骨鍋、腸旺臭臭鍋到大盤雞乾鍋，選擇豐富，吃膩一成不變的小火鍋？這裡完全不會。

大上海小火鍋2.0食記

藥膳龍骨鍋（200元）

藥膳龍骨湯頭一上桌就香氣四溢，不是那種吃完頭暈的藥膳味，而是甘甜溫潤，輕薄蓋過寒氣的暖味。

先喝口原湯，感受一下天然大骨＋蔬菜熬煮後的湯頭、有甜味且越喝越順口，鍋料、蔬菜與肉片蓋的是整鍋滿滿的，等待蔬菜煮過後，再喝一口，那香氣更迭．不得不說，我愛上這鍋－標準治癒型鍋物。

腸旺臭臭鍋（170元）

那股滷得入味的臭香撲鼻淨化味蕾。

170元價位，可以吃到大塊的大腸，而非要找很久才能找到那種。

大腸有彈性但不硬，吸滿臭香湯汁；鴨血嫩又多汁，吸滿臭臭鍋精華後～超好吃。

微微辣感的湯頭，讓肉片也香噴噴的在嘴裡打轉，個人喜歡把湯汁淋入白飯中，湯與飯完美搭配， 超級夠味（爽呀）。

大盤雞（180元）

這鍋超級推薦！先吃乾鍋，雞肉、蔬菜、 馬鈴薯，拌著濃郁的鹹香辣醬，每口都在嘴裡跳舞。

記得別吃光，留一點，等吃到一半後加入大骨高湯，一鍋兩吃，從乾鍋炒雞到湯鍋吃鍋，都能享受到不同層次。

大呼過癮的說，這鍋180元，完全爽感滿載，真是五甲的隱藏神物。

煙燻豆包（40元）

這盤煙燻豆包 ，是那種一看就知道有「內涵」的豆製品，不只是純粹煙燻上色而已，那煙燻味是真材實料。

咬下去外層稍微有點韌度，裡面卻是濕潤帶點豆香，香氣會慢慢從齒縫溢出來，它不是那種單薄或油膩膩的市售豆包，而是紮實有料、有存在感的一盤小菜。

吃火鍋前墊墊胃、或等鍋滾的時候配著吃，節奏剛好。

煙燻豬耳朵（40元）

這盤煙燻豬耳朵切片厚薄適中，一入口先是煙燻味淡淡飄過來，接著是Q彈有嚼勁的膠質感，越嚼越香，不會卡牙也不會硬得像在啃老牛皮。

煙燻香有水準但不會霸氣外露，整體調味溫和，不死鹹，重點是口感有層次，不會乾扁，放在火鍋開場前的小菜組合裡，很能幫您拉開味覺的第一章。

涼拌小黃瓜（40元）

它的涼拌小黃瓜，不走酸味掛路線，也沒用重口味蓋過本體，而是那種咬下去會發出「喀滋」聲的清新版本。

口感清脆且沒有討厭的生味，同時也瓜液十足，一看就知道是處理得很乾淨、鮮度夠的小黃瓜。

炎熱的天氣裡，來一口，感覺腦門的熱氣都退了幾成，胃也醒了，讓我們吃火鍋時，不會一下就被重口味淹沒。

麻辣鴨血（40元）

這盤鴨血份量根本佛心，一份就給你五大塊，平均一塊才８元，這是什麼？不只划算，還超好吃。

它的麻辣鴨血不是那種一咬會碎、像果凍的那種廉價貨，而是飽滿厚實、表皮滑溜、內裡有彈性的認真版本．每塊都像吸飽麻辣湯底的小海綿，一咬下去會噴汁，溫潤不嗆，辣度剛好 。

電話：07 811 1588

住址：高雄市鳳山區自強二路90號

營業時間：16:00–02:00

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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