故宮「免費參觀」來了！軍人連續14天免門票 「這天」全民都免費 朝聖「水舞燈光+無人機展演」要筆記
致敬軍人免門票！故宮博物院迎軍人節，特別推出連續14天「軍人免費參觀」，還可攜一位陪同者一同入館；另，故宮南院還有水舞燈光及無人機群飛展演，一路精彩到10月。
9/1至9/14一連14天，故宮博物院推出敬軍優惠，軍人憑證及一位陪同者可免費參觀故宮南北院第一展覽館；參觀「從印象派到現代主義美國大都會博物館名作展」則享門票9折；軍人憑證還能享商品9折優惠（不含大都會展商店）。
除了軍人節優惠外，故宮南院「甲子萬年慶」水舞燈光及無人機群飛展演持續進行中，至善湖化身為光與水的舞台，打造壯麗浪漫夜景，水舞展演時間即日起至8/31為每日16:30-21:30，9/1至10/12則為每日16:00-21:00，實際演出依官網及現場公告為準；而無人機群飛將在10/11 19:30登場，活動視天候狀況進行時程調整，同樣依現場公告為準。
此外，同步預告下個月27日(9/27)世界觀光日，故宮南北院皆開放免費參觀，全民免門票，非常值得把握並排進行程喔。
