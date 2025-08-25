把握夏季！遠雄海洋公園推「學生、軍人最低0元進場」優惠
花蓮遠雄海洋公園迎接最後的夏季人潮，特別祭出多重優惠方案，讓不同族群都能以超值票價暢遊園區。即日起至9月14日，年滿13至22歲的青少年，只要持「動滋券」全額購票即可享入園0元優惠，若券額不足則補差價即可入場；同時，凡持學生證者，也能以500元「青春價」暢玩，無論是同學聚會還是朋友揪團，都能在海洋主題樂園盡情體驗。
不僅學生族群能享受優惠，海洋公園也在9月推出「軍人專屬寵愛月」，即9月1日至14日，現役軍人出示有效證件即可免費入園，隨行親友更可享699元優惠價（1人限帶1名）。特別在9月3日軍人節當日，再加碼推出同行親友只要399元的限時驚喜價，最多可帶四名親友同樂。園方表示，希望以實際行動向守護國家的軍人致敬，也讓軍人與家人能共享歡樂時光。
此外，遠雄海洋公園也祭出在地專屬好康，自8月13日至31日，凡設籍宜蘭、花蓮、台東三地，或身份證字號含有「G、U、V」的遊客，只要攜帶一名12歲（含）以下孩童同行，即可用555元的優惠價購票。無論是學生放暑假、軍人休假放鬆，或是東部在地居民想帶孩子出遊，今夏遠雄海洋公園都準備好一系列優惠，讓旅客以最親民的價格，享受全台唯一的海洋主題育樂園魅力。
