把握夏季！遠雄海洋公園推「學生、軍人最低0元進場」優惠

還在煩惱暑假尾聲要去哪裡玩嗎？超推薦到墾丁走走，那裡有藍天白雲、沙灘海浪，能感受到夏日風情。無論你喜歡下水浮潛，喜歡到公園看可愛的梅花鹿，喜歡在海生館看各式各樣的魚類在水中悠遊，還是喜歡體驗刺激豐富的水上活動，墾丁都能滿足你，快來看看小編為你整理的墾丁攻略吧！

2025-08-22 10:01