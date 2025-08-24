限時3天！2025石岡熱氣球嘉年華月底登場 加碼光雕煙火秀、音樂饗宴

還沒到台東看熱氣球？不如先到台中的山城－石岡暖身吧～「2025台中石岡熱氣球嘉年華」將在小朋友的暑假尾巴登場，現在不只有熱氣球繫留、升空的活動，還有煙火秀、歌手表演盛宴，以及光雕閉幕秀等著大家，讓爸媽能帶著小朋友收心開學囉～

圖／臺中市石岡區公所臉書

今年石岡熱氣球嘉年華的特色熱氣球，帶來了日本愛媛縣的「蜜柑狗狗」，不只呼應石岡特產－柑橘，更象徵溫暖、陽光與友善，以傳遞幸福與元氣為使命，展現台日情誼；還有不能錯過的升空繫留體驗，現場將有5顆大型熱氣球讓民眾體驗「定點升降」，每天有凌晨及下午2個時段可以搭乘，每場次限額150位。

圖／臺中市石岡區公所臉書

除了熱氣球活動之外，更有夜間限定的「光雕秀」，以及小丑魔術秀、雜耍表演等多元表演，還有一場週六限定的華麗煙火秀，以浪漫絢麗的高潮煙為嘉年華畫下完美句點，絕對值得旅人們待到最後一刻！

圖／臺中市石岡區公所臉書

2025台中石岡熱氣球嘉年華

活動日期：8/29～8/31

活動地點：石岡土牛運動公園，台中市石岡區豐勢路國校巷底號

熱氣球繫留體驗票價：NT$500/人，每場限額150名。

每日升空體驗時間：05：00～07：30、16：00～18：30

【演唱會場次】

8/29（五）16:30-18:30

表演卡司：麗小花、董育君、向蕙玲、陳孟賢、甜約翰

8/30（六）16:00-19:30

活動內容：華麗煙火秀（約8分鐘）

表演卡司：幼欣幼兒園、李杰明、林育澤、擊沉女孩、南西肯恩、陳勢安、玖壹壹

8/31（日）16:30-18:30

活動內容：野餐音樂會、光雕閉幕噴火秀

圖／臺中市石岡區公所臉書

表演卡司：小丑魔術秀、雜耍表演、中式扯鈴、川劇變臉、楊順皓

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」