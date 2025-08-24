快訊

德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

抗發炎、保護心血管 營養師分享吃櫻桃9大健康功效

盧秀燕不選國民黨主席 她憂中部產業用這理由「媽媽會留在家」

限時3天！2025石岡熱氣球嘉年華月底登場 加碼光雕煙火秀、音樂饗宴

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／臺中市石岡區公所臉書
圖／臺中市石岡區公所臉書

還沒到台東看熱氣球？不如先到台中的山城－石岡暖身吧～「2025台中石岡熱氣球嘉年華」將在小朋友的暑假尾巴登場，現在不只有熱氣球繫留、升空的活動，還有煙火秀、歌手表演盛宴，以及光雕閉幕秀等著大家，讓爸媽能帶著小朋友收心開學囉～

圖／臺中市石岡區公所臉書
圖／臺中市石岡區公所臉書

今年石岡熱氣球嘉年華的特色熱氣球，帶來了日本愛媛縣的「蜜柑狗狗」，不只呼應石岡特產－柑橘，更象徵溫暖、陽光與友善，以傳遞幸福與元氣為使命，展現台日情誼；還有不能錯過的升空繫留體驗，現場將有5顆大型熱氣球讓民眾體驗「定點升降」，每天有凌晨及下午2個時段可以搭乘，每場次限額150位。

圖／臺中市石岡區公所臉書
圖／臺中市石岡區公所臉書

除了熱氣球活動之外，更有夜間限定的「光雕秀」，以及小丑魔術秀、雜耍表演等多元表演，還有一場週六限定的華麗煙火秀，以浪漫絢麗的高潮煙為嘉年華畫下完美句點，絕對值得旅人們待到最後一刻！

圖／臺中市石岡區公所臉書
圖／臺中市石岡區公所臉書

2025台中石岡熱氣球嘉年華

活動日期：8/29～8/31

活動地點：石岡土牛運動公園，台中市石岡區豐勢路國校巷底號

熱氣球繫留體驗票價：NT$500/人，每場限額150名。

每日升空體驗時間：05：00～07：30、16：00～18：30

演唱會場次】

8/29（五）16:30-18:30

表演卡司：麗小花、董育君、向蕙玲、陳孟賢、甜約翰

8/30（六）16:00-19:30

活動內容：華麗煙火秀（約8分鐘）

表演卡司：幼欣幼兒園、李杰明、林育澤、擊沉女孩、南西肯恩、陳勢安、玖壹壹

8/31（日）16:30-18:30

活動內容：野餐音樂會、光雕閉幕噴火秀

圖／臺中市石岡區公所臉書
圖／臺中市石岡區公所臉書

表演卡司：小丑魔術秀、雜耍表演、中式扯鈴、川劇變臉、楊順皓

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

暑假 公園 熱氣球 煙火秀 演唱會

相關新聞

台中爆紅「雙色冰沙豆花」在這裡！搭配四種配料只要65元

udn走跳美食／糖糖 又被糖糖挖到一間結合冰沙的厲害豆花店啦！這間位在台中北屯的黃豆小樹是間主打冰沙豆花專賣店，冰沙口味不只一種，有牛奶冰沙、綠豆冰沙、黑糖冰沙及鳳梨冰沙，還可以選兩種冰沙來

限時3天！2025石岡熱氣球嘉年華月底登場 加碼光雕煙火秀、音樂饗宴

還沒到台東看熱氣球？不如先到台中的山城－石岡暖身吧～「2025台中石岡熱氣球嘉年華」將在小朋友的暑假尾巴登場，現在不只有熱氣球繫留、升空的活動，還有煙火秀、歌手表演盛宴，以及光雕閉幕秀等著大家，讓爸媽能帶著小朋友收心開學囉～

住過都說讚！質感滿分又不傷荷包的「日月潭民宿」特輯

【FunTime小編群】南投日月潭風景區一直以來都是國內外旅客熱愛的景點，這次小編就要推薦超質感日月潭住宿給大家，讓大家不用擔心要住哪，還能住得有質感！快跟著小編看下去吧～

彰化必吃老店剉冰！ 永樂商圈裡「永樂街八寶冰」，還有販售少見的月見冰

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 永樂街八寶冰。位於彰化市永樂街裡的八寶冰老店乘載了不少人的童年回憶，目前已經經營近80年，就算永樂街商圈逐漸沒落，但八寶冰店面依舊每天經營，販售的清涼料多的古早味剉

和美菜市場裡知名人氣「勇伯粉粿」 粉粿冰、甜粽冰 限量甜粽晚來容易賣完囉

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 勇伯粉粿。和美菜市場裡的勇伯粉粿就在知名阿發鹹酥雞斜對面，粉粿冰一賣就賣了80年，炎熱的天氣來碗清爽的粉粿冰相當透心涼，Q軟的咀嚼感讓人喜愛，另外他們還有販售少見的

30年「雅室牛排」插旗台中七期開幕了！經典牛排、戰斧豬排統統有

台北經營逾30年的老字號「雅室牛排」進軍台中七期，即日起起於NTC國家商貿中心1樓（原THE WANG店址）試營運。新店延續品牌一貫的典雅氛圍與服務尺度，主打約會、商務聚餐等情境。必喝蘑菇濃湯以「濃郁菇香、滑順綿密」直球圈粉，暖胃開場就先加分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。