「台中海洋館」正式登場！ 一站玩爆「5大樓層、8大展區」特色亮點必看 全票種8折、餐飲優惠開跑

「台中海洋館」終於登場啦！歷經14年、斥資13億元打造的「台中海洋館」於8/21盛大亮相，橫跨五層樓，每一層都有獨家亮點，從巨型大洋缸、水母幻境，到企鵝互動、室內濕地，最後還能登上景觀咖啡廳看美景，根本夢幻到不行！

圖／台中海洋館、台中市政府提供

幫大家整理「五層樓亮點攻略」，一篇搞定必看亮點、必逛路線：

【1F 黑潮之海＆海洋學園】

圖／台中海洋館、台中市政府提供

一樓設有劇院等級的沉浸式投影、大型大洋缸，彷彿置身海底電影場景，游入黑潮的巨大洋流，能看見大尾虎鯊與鯊魚、魟魚等大型海洋生物悠遊眼前。

海洋旅程中，大小朋友還能參觀「海洋學園」，藉由全景互動投影，讓親子學習更多海洋生物知識。

【2F 互動式企鵝區＆璀璨珊瑚＆鯊魚巡游】

圖／台中海洋館、台中市政府提供

圖／台中海洋館、台中市政府提供

全台首創的「半開放式企鵝展示缸」，不用隔著厚玻璃就能和麥哲倫企鵝互動，無論坐著、躺著或站著，都能感受牠們的萌度爆棚；「璀璨珊瑚區」一共展示約40種迥異型態、色彩艷麗的珊瑚；而「360度透明鯊魚缸」更是必看，沉浸式投影讓你像是與鯊魚並肩游泳，近距離觀察鯊魚超刺激！

圖／台中海洋館、台中市政府提供

圖／台中海洋館、台中市政府提供

【3F 夢幻水母展＆台河川奇景】

圖／台中海洋館、台中市政府提供

這裡是全台規模最大的「水母展示區」，高達20種水母漂浮在8米巨缸裡，包含台灣首次展出的迷你水母「烏鴉帽水母」、巨大身形「南美洲海刺水母」等，另還有數千隻水母搭配沉浸式互動投影，配上光影特效夢幻到不行！

圖／台中海洋館、台中市政府提供

另外「台中河川」有全台首創懸浮於半空中的「蓮之水槽」，走進去12個獨立缸體，宛如縮小燈效果，能從不同高度欣賞台中河川生態，親子必玩。

圖／台中海洋館、台中市政府提供

【4F 潮汐濕地展區＆花園鰻展缸】

圖／台中海洋館、台中市政府提供

全台首座「室內人工濕地」登場！遊客可脫鞋踏水，涉水觀察射水魚噴水捕食的瞬間，生態奇景超少見。還有長達七公尺的全台最大「花園鰻展示缸」，療癒感與吸睛度滿分。

圖／台中海洋館、台中市政府提供

【5F 景觀咖啡廳】

圖／台中海洋館、台中市政府提供

逛累了登上景觀咖啡廳，邊喝咖啡邊邊放鬆休息，還能遠眺壯闊海岸線與夕陽，拍照、放空都超適合，替海洋館之旅劃下完美句點。

試營運優惠、票價資訊

台中海洋館票價部分，全票500元、優待票400元、博愛票250元，自8/21至9/25試營運期間，全票種享「8折優惠」，成人票只要400元就能玩遍五層樓，還有清水、梧棲居民還能再享原價8折優惠！

另外，1F咖啡飲品吧及絕美遠景的5F景觀咖啡廳也有「同品項第二杯半價」活動，邊喝邊逛更Chill，快趁試營運優惠期間安排一趟海線小旅行吧～

圖／台中海洋館、台中市政府提供

台中海洋館 Taichung Aquarium

地址：台中市清水區海洋路168號

電話：04-2657-0518

試營運期間：2025年8月21日至9月25日，每週二休館

營業時間：每日10:00–18:00，最後入場17:00

全面線上預約制：每日七個時段分流進場

官方網站：https://tcaqua.com.tw/aboutus/

