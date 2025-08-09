快訊

男友救星現身！ 全台「24小時無人花店」七夕花禮就靠它 百款現貨「永生香皂花束」 最低599元帶走

圖／翻攝threads@_jennifer.flower_、讀者提供
男友救星現身！ 今年七夕如果怕花店打烊、臨時送禮沒著落，快筆記這間「24小時營業無人花店」。不管是深夜補救、清晨驚喜，還是臨時想到要買花，走進店裡立刻能挑到現貨花束，價位從599元到5000元以內，一束束香到讓人暈在花海裡的永生香皂花立刻帶走，這下另一半再也不能說「沒時間買花」啦！

udn小編最新發現這間「Jennifer 花藝」24小時浪漫不打烊，店內架上擺滿大量現貨花束，不用事先預訂、不用等，走進來就能馬上帶走。不管你是想送精緻小巧的599元花束，還是大器華麗的5000元禮花，都能一次滿足，絕對是臨時送禮的神隊友。

有讀者向小編分享，近日半夜在台北市大安區捕捉到，有男性網友專程到「無人花店」選花的畫面；也有網友在Threads社群平台上感謝Jennifer 花藝，分享老公就是在這店家挑了美麗花束，順利成功求婚。貼文一出，不少網友直呼「這才是真正的浪漫推手」！

店內所販售的是能保存更久、擺放不凋零的的「永生花」、還有超受歡迎的「永生香皂花」，整間店都瀰漫著浪漫香氣，送禮更具有儀式感。目前在台北、新北、桃園、中壢、新竹、台中也都有據點，全台浪漫補給隨時就近取貨。

Jennifer 花藝分店
．台北店：大安區瑞安街178號
．新北店：板橋區英士路58巷38號
．桃園店：桃園區敬三街201號
．中壢店：中壢區龍岡路一段159巷10號
．新竹店：竹北市新光一街23號
．台中店：西屯區福科路310號

男友救星現身！ 全台「24小時無人花店」七夕花禮就靠它 百款現貨「永生香皂花束」 最低599元帶走

男友救星現身！ 全台「24小時無人花店」七夕花禮首選 百款現貨「永生香皂花束」 最低599元就能帶走

