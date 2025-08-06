快訊

近2月已6起！台積電嘉義廠再傳工安意外 工人5公尺高處墜落

再加碼？白宮稱川普今將宣布 蘋果「投資千億美元在美製造」

檢查出爐…沈玉琳發文證實罹患血癌 堅強發聲「我會好好配合治療」

維尼控快衝！京站「蜂蜜日快閃店」登場　等身大維尼、小豬陪你拍貼、36款全台首發周邊一次收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝Qsquare 京站時尚廣場臉書
圖／翻攝Qsquare 京站時尚廣場臉書

小熊維尼粉快筆記！知名文創品牌Norns特別為這隻愛吃蜂蜜的維尼熊，於台北京站打造期間限定的「蜂蜜日快閃店」，即日起一路甜到9/3。活動不只可愛打卡場景拍到飽，還推出手作工作坊、主題拍貼機、36款獨家商品等精彩亮點，暑假最萌最夢幻的療癒系打卡點就是這裡！

圖／Norns提供
圖／Norns提供

等身大維尼現身！位於京站1F玻璃屋的「蜂蜜日快閃店」，現場打造維尼與好友小豬的等身模型場景，樹林、蜂蜜罐等可愛元素環繞，一秒掉進百畝森林，成為網美、親子必拍打卡點。現場限定「韓式相框拍貼機」同樣以維尼為主題，提供多達8種設計風格，讓大家不只好拍，還要拍得可愛！

圖／Norns提供
圖／Norns提供

圖／翻攝Qsquare 京站時尚廣場臉書
圖／翻攝Qsquare 京站時尚廣場臉書

今年快閃店最大亮點就是「動手做」，首次設立的「Hunny Work House」蜂蜜手作區，現場準備多款造型刺繡貼布與包袋配件，民眾可自由搭配燙貼，親手打造專屬自己的小熊維尼風格小物，DIY過程療癒又有趣。

圖／翻攝Qsquare 京站時尚廣場臉書
圖／翻攝Qsquare 京站時尚廣場臉書

還有維尼迷必搶的限定周邊登場超欠買！快閃店一次推出36款全台首發商品，涵蓋居家擺飾、旅行用品、文具小物等日常生活必備，從實用到收藏通通包辦，一次收齊就趁現在！

圖／翻攝Qsquare 京站時尚廣場臉書
圖／翻攝Qsquare 京站時尚廣場臉書

圖／翻攝Qsquare 京站時尚廣場臉書
圖／翻攝Qsquare 京站時尚廣場臉書

拍照打卡再送貼紙！即起至9/3活動期間，凡於現場與小熊維尼合照打卡，並於FB/IG/Threads標註 @nornstw，即可獲得「小熊維尼情境貼紙」，貼滿你的手帳或貼紙本。另，現場消費滿999元，還可獲得超萌「小熊維尼造型氣球」吸睛又好拍，讓這個夏天充滿甜蜜維尼的回憶！

圖／Norns提供
圖／Norns提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

京站 快閃店

相關新聞

鬼滅鐵粉快看！ 威秀影城「鬼滅之刃電影套餐」太欠收 超萌立牌杯+角色杯套+電影海報組開搶

鬼滅鐵粉快看！ 威秀影城「鬼滅之刃電影套餐」太欠收 超萌立牌杯+角色杯套+電影海報組開搶

維尼控快衝！京站「蜂蜜日快閃店」登場　等身大維尼、小豬陪你拍貼、36款全台首發周邊一次收藏

維尼控快衝！京站「蜂蜜日快閃店」登場　等身大維尼、小豬陪你拍貼、36款全台首發周邊一次收藏

《鬼滅之刃》全員集結 三井OUTLET北中南主題裝置與鬼殺隊一起特訓

隨著劇場版《鬼滅之刃 無限城篇 第一章猗窩座再襲》8月8日將在台上映，《鬼滅之刃》全員在MITSUI OUTLET PA...

免出國秒飛日本！ 新北「夏祭日本展」20家日系美食進駐宏匯 超強激安優惠+買一送一 《鬼滅之刃》見面會、再抽888好禮

免出國秒飛日本！ 新北「夏祭日本展」20家日系美食進駐宏匯 超強激安優惠+買一送一 《鬼滅之刃》見面會、再抽888好禮

拍爆「史努比號」！票根別丟 《花生漫畫75周年特展》登陸信義區 不只「4大主題展區」必逛 還有「黃色小鴨史努比」免費拍

史努比粉絲衝了沒？《花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》登陸台北，以「四大主題展區」串聯組成史努比的經典宇宙，...

三麗鷗也穿越？Hello Kitty近距離接觸毛公鼎 限定設計只在這些地方開賣

為了迎接百年院慶，國立故宮博物院與三麗鷗可愛的Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、布丁狗、大耳狗等知名角色合作，以「穿越故宮」作為主題，推出限定款設計2026年的桌曆與週邊，將於8/4開賣，而且只在限定地點販售，想入手得快筆記！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。