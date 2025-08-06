維尼控快衝！京站「蜂蜜日快閃店」登場　等身大維尼、小豬陪你拍貼、36款全台首發周邊一次收藏

小熊維尼粉快筆記！知名文創品牌Norns特別為這隻愛吃蜂蜜的維尼熊，於台北京站打造期間限定的「蜂蜜日快閃店」，即日起一路甜到9/3。活動不只可愛打卡場景拍到飽，還推出手作工作坊、主題拍貼機、36款獨家商品等精彩亮點，暑假最萌最夢幻的療癒系打卡點就是這裡！

圖／Norns提供

等身大維尼現身！位於京站1F玻璃屋的「蜂蜜日快閃店」，現場打造維尼與好友小豬的等身模型場景，樹林、蜂蜜罐等可愛元素環繞，一秒掉進百畝森林，成為網美、親子必拍打卡點。現場限定「韓式相框拍貼機」同樣以維尼為主題，提供多達8種設計風格，讓大家不只好拍，還要拍得可愛！

圖／Norns提供

圖／翻攝Qsquare 京站時尚廣場臉書

今年快閃店最大亮點就是「動手做」，首次設立的「Hunny Work House」蜂蜜手作區，現場準備多款造型刺繡貼布與包袋配件，民眾可自由搭配燙貼，親手打造專屬自己的小熊維尼風格小物，DIY過程療癒又有趣。

圖／翻攝Qsquare 京站時尚廣場臉書

還有維尼迷必搶的限定周邊登場超欠買！快閃店一次推出36款全台首發商品，涵蓋居家擺飾、旅行用品、文具小物等日常生活必備，從實用到收藏通通包辦，一次收齊就趁現在！

圖／翻攝Qsquare 京站時尚廣場臉書

圖／翻攝Qsquare 京站時尚廣場臉書

拍照打卡再送貼紙！即起至9/3活動期間，凡於現場與小熊維尼合照打卡，並於FB/IG/Threads標註 @nornstw，即可獲得「小熊維尼情境貼紙」，貼滿你的手帳或貼紙本。另，現場消費滿999元，還可獲得超萌「小熊維尼造型氣球」吸睛又好拍，讓這個夏天充滿甜蜜維尼的回憶！

圖／Norns提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」