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桃園「不插電樂園」升級回歸！ 全新團隊打造「野趣森林」親子放電天堂 一票爽玩400+設施只要250元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／取自野趣森林臉書
圖／取自野趣森林臉書

「不插電樂園」悄悄回來了！ 還記得曾紅極一時、被稱為「不插電版迪士尼」的桃園親子景點「台灣地景花園」嗎？歷經休園兩年，如今園區已悄悄更名為「野趣森林」，由全新經營團隊接手重新規劃打造，不但設施升級、安全更完善，還加碼設置夢幻美食小屋、全面強化避暑設計等，一票暢玩400多項設施，根本是CP值爆棚！

圖／取自野趣森林臉書
圖／取自野趣森林臉書

圖／取自野趣森林臉書
圖／取自野趣森林臉書

桃園「野趣森林」雖坐落於原「台灣地景花園」舊區，但此次由全新經營團隊全面接手，秉持創新理念與細膩設計重新打造園區，針對設施、動線與體驗全面升級，讓整座園區宛如煥然一新。

圖／取自野趣森林臉書
圖／取自野趣森林臉書

圖／取自野趣森林臉書
圖／取自野趣森林臉書

夏日放電首選！野趣森林園區內設置的遊具橫跨水、陸、空三大區域，無論是滑索、彈跳床、溜滑梯、攀爬網、翹翹板，還是古早味童玩，原本300多項體驗更拉升總計至多達400項設施，讓小孩玩到根本不想回家，其中最大亮點之一，就是成為「都市中的森林祕境」，全區被高大樹蔭覆蓋，能有效遮陽降溫，根本是夏天的天然冷氣房。

圖／取自野趣森林臉書
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圖／取自野趣森林臉書
圖／取自野趣森林臉書

圖／取自野趣森林臉書
圖／取自野趣森林臉書

這波升級除了調整了園區入口動線，還把遊具全面更新，連整體舒適度都大幅提升，廁所重新裝修更乾淨，增設多處舒適休息區及夢幻小木屋造型美食攤，讓人邊玩邊拍邊吃超愜意，更棒的是，每個區域還貼心設置風扇與捕蚊設備，讓大人小孩安心FUN玩一整天！

圖／取自野趣森林臉書
圖／取自野趣森林臉書

圖／取自野趣森林臉書
圖／取自野趣森林臉書

野趣森林仍保留「一票玩到底」的票價設計，每人只要250元，未滿3歲或身高90公分以下孩童免門票，能暢玩超過400項無動力遊具和水陸設施，以及戲水池與拍照打卡熱點一次滿足，平均每個體驗不到1元，超佛心價格，這夏天將再次掀一波親子出遊熱潮！

圖／取自野趣森林臉書
圖／取自野趣森林臉書

「野趣森林」

地址:桃園市中壢區高鐵南路四段轉內厝六路約250公尺處

電話:034982916

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