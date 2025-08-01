「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀浪漫登場！3大主題煙火8月限定1次看爆

夏日最受期待的「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」將於8月10日、8月17日與8月24日三個週日晚上8點登場，以「煙火三部曲」為主軸，打造連續三週的視覺盛宴。首部曲〈戀愛永恆〉在8月10日揭開序幕，以粉紅與桃紅色系營造浪漫氣氛，結合愛心、水母造型煙火點亮夜空；次部曲〈碼頭映像〉於8月17日施放，以藍黃主色模擬海浪律動，打造海港風情；壓軸的〈情人之橋〉則於8月24日華麗登場，施放橋拱造型煙火與斑千輪、牡丹等繽紛煙火，象徵情侶牽手共賞美景。

2025-08-01 13:00