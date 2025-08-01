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「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀浪漫登場！3大主題煙火8月限定1次看爆

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／新北市政府提供
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夏日最受期待的「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」將於8月10日、8月17日與8月24日三個週日晚上8點登場，以「煙火三部曲」為主軸，打造連續三週的視覺盛宴。首部曲〈戀愛永恆〉在8月10日揭開序幕，以粉紅與桃紅色系營造浪漫氣氛，結合愛心、水母造型煙火點亮夜空；次部曲〈碼頭映像〉於8月17日施放，以藍黃主色模擬海浪律動，打造海港風情；壓軸的〈情人之橋〉則於8月24日華麗登場，施放橋拱造型煙火與斑千輪、牡丹等繽紛煙火，象徵情侶牽手共賞美景。

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除了煙火秀，每場次更搭配精彩主題活動。8月10日邀請設計師潘怡良推出融合「煙火」與「釣魚」意象的時尚走秀，打造北海岸藝術時尚夜；8月17日則舉辦「仲夏微醺之夜」，由DJ劉丞、新秀黃炯銘、張菡與朱全等音樂人帶來電子音樂表演；8月24日登場的是由新北捷運公司主辦的民歌演唱會，實力派歌手齊聚，為仲夏畫下詩意句點。三場活動皆設有胖卡餐車、手搖飲、漢堡與燒烤等美食，滿足觀賞與味蕾的雙重享受。

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為歡迎遊客前來欣賞煙火，淡水港區商家特別推出限時優惠。木棧道商店街如大胖海產、漁村拉麵、那年海邊等店家於8/10、8/17、8/24同步祭出專屬折扣；淡水魚市的魚藏咖啡、魚藏文化館主打「吻魚鮮醬」優惠價；福容大飯店淡水店亦推出阿基師觀海茶樓用餐優惠、住房專案等優惠，趕快揪團浪漫起來！

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