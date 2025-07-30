肚臍解放、啦啦隊轟趴、一日賽車手！ 2025父親節5大人氣遊樂園盤點　「水+陸雙爽」最超值

爸爸節該怎麼過才有感？不如帶老爸和家人一起「出遊放電」吧！2025父親節檔期，各大人氣遊樂園祭出限時優惠，不管是壽星免費、穿搭享折扣，還是購票升等、集章抽住宿通通有～從六福村、義大世界、劍湖山到麗寶樂園、小人國，通通幫你整理好，一起用「水陸雙樂園」開啟老爸專屬的快樂假期！

六福村：壽星免費玩10天、露肚臍享999元門票

8月10號壽星可免費玩六福村10天，現省14,000元。圖/六福村提供

六福村慶祝46週年大回饋，8/1至8/10期間，只要是8/10壽星，憑證件天天免費暢玩主題樂園；此外，超潮挑戰「肚臍解放日」也同步開跑！即日起至8/31，穿「原設計可露肚臍」服裝入園，就能享999元優惠價，時尚玩樂一次滿足。

六福村歡慶46周年，身分證有「8、1、0」 就可享入園599元、水樂園450元暢玩優惠價。圖/六福村提供

小人國：粉紅穿搭只要499 一票玩水+陸雙園

圖／小人國主題樂園提供

小人國這夏主打「粉紅玩一夏」活動，即日起至8/31止，只要穿著粉紅上衣或配件，就能用499元暢玩水陸雙樂園，一票玩整天、超值又拍照吸睛，是爸媽放電、孩子狂歡的絕佳選擇！

義大世界：親子市集、啦啦隊轟趴、消費滿額抽住宿券

圖／義大遊樂世界提供

義大Outlet將於8/9、8/10舉辦「爸氣生活節」，集結市集美食、室內集章活動與精彩表演，親子同遊最剛好！當日消費滿888元，還有機會抽中萬元住宿券。暑假限定「義起玩水趣」水樂園每週末開放，8/9再加碼「跳！濕！水轟趴」，台鋼雄鷹啦啦隊現身互動，今夏必衝的打卡新熱點！

圖／義大遊樂世界提供

劍湖山：好友同遊只要399元起

圖／劍湖山世界提供

即日起至8/31止，劍湖山推超值「陽光歡樂599」專案，憑指定截圖即可享買2送1優惠，三人同行平均一人只要399元，水陸設施一次玩個夠，CP值超高，最適合三五好友或親子共遊！

圖／劍湖山世界提供

麗寶樂園：雙園升級+月光票、一日賽車手體驗

圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園祭出父親節專屬優惠，加價100元即可升等雙樂園或搭摩天輪，加入會員還能免費升等三選二。8/31前有超值「月光票」，雙人僅需499元，下午4點後入園最划算。樂園周邊麗寶Outlet多家餐廳也同步推出父親節餐飲優惠，如莫凡彼套餐加價享軟殼蟹、添好運「爸爸愛你套餐」還能加碼兌飲料，「星野肉肉鍋」8人同行1人免費，「饗泰多」送泰象啤酒，幫老爸乾一杯最Chill的節日啤酒！麗寶國際賽車場推出「爸爸限定」的一日賽車手自駕體驗專案，爸爸可開著愛車奔馳G2國際級賽道，帥氣合照還能獲得專屬證書。

圖／麗寶樂園渡假區提供

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