寵爸就衝這鍋！撈王父親節限定「爸氣四人餐」 生蠔+雙拼肉盤超霸氣 套餐加碼送刮刮卡

寵爸就衝這鍋！撈王撈王父親節吃這套，自8月1日至8月31日限定推出「爸氣四人餐」「爸氣四人餐」，一次網羅牛、豚、海鮮、太極鍋，還有超狂刮刮卡活動、生蠔補鋅、酒水半價加購等多重加碼必追！

撈王「爸氣四人餐」優惠價3,999元誠意滿滿，一上桌就讓人拍手叫好，餐點內容主打兩大明星肉品：「御選牛品匯」油花細緻、香氣迷人，「極上雙豚宴」肉質彈嫩、風味柔潤，海陸雙拼的澎湃組合堪稱火鍋界夢幻逸品。搭配多道開胃小點、爽口時蔬，再用撈王招牌「太極鴛鴦鍋」完美收尾。

圖／撈王提供

從火鍋、肉盤、生蠔到酒水，撈王這波父親節活動還有好禮加碼，凡於活動期間內點用爸氣套餐，就送刮刮卡，有機會抽中雙人套餐、松露煲仔飯、人氣小點等精選好禮，讓節日氛圍延續不間斷。

別錯過今年推出的「鋅意滿滿生蠔盤」，只要499元就能吃到六顆肥美鮮蠔，再享紅酒或氣泡酒半價加購優惠，為爸爸補「鋅」添元氣，簡直把寵爸這件事做到滿分！

圖／撈王提供

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