奇美「埃及法老展」來了！ 「台南飯店住房」懶人包 入住這2間「門票免預約」、CP值首選「每人1250元起」

「埃及之王」來了！ 奇美博物館年度重磅大展《埃及之王：法老》1/29登場，展期自2026年1月29日至2027年1月10日止，為迎接大批想要朝聖的粉絲，台南7大飯店推出超狂住房專案，不僅讓你睡得舒服，最重要的是直接「附贈門票」且「免預約進場」，完美解決搶票難題，目前住房專案多數已開賣，建議提早預訂搶好位！

奇美博物館即將推出與大英博物館合作的重磅特展《埃及之王：法老》，匯聚280件珍貴文物，包括黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築及重達28噸的巨型石雕，橫跨3000年古埃及帝王傳奇，預計掀起全台觀展熱潮！幫大家整理了「台南飯店住房攻略」，從親民CP值到五星尊榮體驗統統有，快來規劃一趟法老之旅！

．CP值首選！「捷絲旅台南虎山館」每人只要1250元起

追求最高性價比的旅客看過來，捷絲旅台南虎山館堪稱本次住宿CP值冠軍，4人同行每房4999元起，平均每人約1250元起，就搞定住宿+免預約特展門票！飯店地利之便，緊鄰奇美博物館與十鼓文創園區，步行或短程交通就能輕鬆串聯兩大景點。入住不僅送免預約門票，平日入住還加碼餐飲抵用券，適合外縣市旅客搭配高鐵聯票方案，省去塞車煩惱。

．「台南大員皇冠假日酒店」五星親民 3天2夜8600元起

台南大員皇冠假日酒店推出3天2夜住房專案，高級房8600元起（雙人），包含每日早餐+每房兩張免預約特展門票。地理位置結合安平觀光優勢，一天衝奇美朝聖法老文物，隔天留在安平逛古堡、老街、吃小吃，完美平衡藝文與在地風情。

．「和逸飯店．台南西門館」逸遊古埃及 一泊二食4580元起

親子家庭首選！和逸飯店．台南西門館「逸遊古埃及」一泊二食專案雙人每晚4580元起，贈送自助早餐、Cozzi KITCHÉN主廚特製金字塔主題甜點，還有雙人（或四人）免預約門票。最大亮點是限定戶外活動「法老王的秘密任務」，小孩化身小小考古學家，在奇趣操場尋寶、挑戰金字塔迷宮，寓教於樂認識古埃及文化，成功闖關還有驚喜小禮。同步高鐵聯票平日75折，超適合帶孩子出遊。

．「台南遠東香格里拉」法老假期 三天兩夜1萬600元起

五星豪華體驗就選台南遠東香格里拉！「法老假期：三天兩夜尊榮禮遇」雙人1萬600元起（平均每晚5300元起），入住豪華閣尊榮客房或雅仕套房，享免預約入場資格（每位成人一張）。館內大廳茶軒同步推出「微醺尼羅河」系列調酒，以黃金面具、沙漠意象設計四款特調，憑票根享優惠。

．「台南晶英酒店」晶奇盛典．法老降臨 4人每人2222元起

台南晶英酒店同樣祭出高CP值選擇，「晶奇盛典．法老降臨」4人成行每人2222元起，依人數贈送免預約門票+早餐，點心房主廚特別研發「古埃及造型巧克力」，還有Happy Hour時光加碼。適合小家庭或好友一起規劃精緻文化之旅。

．「台南老爺行旅」雙人4000元起 南紡百貨內逛街補能量

台南老爺行旅推出「埃及之王：法老」專案，雙人4000元起，含自助早餐+特展門票，還加贈主廚特製輕食，觀展途中補充能量超方便。晚上回飯店順便逛南紡購物中心內，購物+住宿一站搞定。

．「禧榕軒大飯店」寓見法老 榕宿奇旅 3天2夜平日雙人9999元

去年剛摘下5星的禧榕軒大飯店，推出「寓見法老 榕宿奇旅」3天2夜平日雙人9999元、四人家庭房1萬4999元，除特展免預約門票外，加贈隆田CHACHA文化資產教育園區門票，串聯台南不同區域景點。

