零防護挑戰508公尺！ 真人蜘蛛人Alex Honnold「徒手攀登台北101」 Netflix直播看點、交管資訊一次看

508公尺零防護！ 被譽為「真人版蜘蛛人」的美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德(Alex Honnold)，即將在本週六(1/24)現身台北，展開職業生涯最瘋狂的挑戰：完全不靠繩索、安全帶或任何防護裝備，僅憑雙手與特製攀岩鞋，徒手攀登高達508公尺的台北101！

Alex Honnold《赤手獨攀台北 101》將於1/24現場直播。圖／Netflix

奧斯卡金獎攀岩家出擊！為何選上「竹節箱體」台北101當新挑戰

艾力克斯霍諾德曾以紀錄片《赤手登峰》(Free Solo)徒手征服900公尺酋長岩，奪下奧斯卡最佳紀錄片獎，震撼全球。這次他選擇台北101作為都市攀登新目標，他本人透露，這座大樓獨特又充滿挑戰性，這回將從64層樓高的「竹節箱體」攀上101層，相較野外岩壁，摩天大樓的重複性設計對肌力、耐力與專注力的考驗更嚴苛，尤其在508公尺高空，任何小失誤都沒有第二次機會。

Alex Honnold表示，他認為建築攀登最難的部分在於「體力累積的疲勞」，這比野外攀岩更難預測。這場直播是一場關於勇氣的致敬、生命邊界的挑戰，全球觀眾都將透過鏡頭屏息以待。

全球獨家直播！2小時登頂壯舉 見證人類意志極限

這場名為《赤手獨攀台北 101：直播》的世紀大挑戰，將由Netflix於台灣時間1月24日(六)上午9:00全球獨家現場直播。屆時將由專業體育主播與工程師、攀岩專家共同講評，艾力克斯預計將在2小時內完成這項登頂壯舉。

．直播連結：https://www.netflix.com/tw/title/81987107

週末衝現場要注意！信義區交通、YouBike管制一覽

為了配合這場全球矚目的直播活動，1月24日當天台北101周邊將進行大規模交通與行人管制，計畫前往或經過朋友務必多加留意：

．車道管制： 上午 07:00 - 11:00 封閉松智路（松壽路至信義路5段路段）。

．停車異動： 台北101停車場「松智路出口」暫時封閉，請改由市府路出口駛出。

．公車改道： 包含28、46、66、藍5等8線公車將取消停靠松智路周邊站位。

．YouBike暫停： 1/24 上午 09:00 - 13:00，台北101周邊站點暫停營運。

．場域封閉： 信義廣場全區於當天 07:00 - 17:00 封閉。

並且貼心提醒，若當天天氣惡劣，挑戰將順延至1月25日同一時間進行。想要目睹傳奇登上顛峰的朋友，記得提早規劃行程或準時鎖定線上直播！

