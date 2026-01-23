霍諾德「徒手攀登101」全球直播明登場！ 最怕失手怎麼辦？ Netflix祭「一招」防墜落畫面外流
全球都在看！ 美國自由攀岩傳奇艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）明天（24日）即將挑戰徒手攀登台北101，即將在「完全無防護、無繩索」的情況下，徒手攀登這座508公尺的鋼骨建築。預告片更直白警告：「如果你掉下去，就會死。」面對高風險，外界最擔心的就是「萬一墜落，畫面怎麼辦？」
面對外界質疑，霍諾德曾在接受媒體訪問時表示，這次攀登是他長達30年的攀岩生涯中，最夢寐以求的挑戰。他去年就曾說：「觀眾看節目時可能會很緊張，但我希望大家能感受到我對這次經歷的喜悅。」他更強調，30年的攀登經驗就是他最大的安全網。
這場極限挑戰風險極高，外界最擔心的莫過於「萬一掉下來怎麼辦？」，Netflix早已祭出「對策」延遲防悲劇全球直播。據英國媒體《觀察家報》揭露，Netflix 為了避免災難性的墜落畫面即時傳遍全世界，特別在直播訊號中設置了「10秒延遲」。這關鍵的10秒緩衝，能讓製作團隊在偵測到突發意外時，有足夠時間立即切斷訊號或切換畫面，展現平台對於極限運動直播的人道考量與技術防線。
