全球首座「寶可夢樂園」！東京「PokéPark Kanto」讀賣樂園2025秋天門票預購 600隻寶可夢森林、訓練家市集搶先看

寶可夢迷準備出發東京朝聖了！ 寶可夢公司正式宣布，全球第一座常設主題樂園「PokéPark Kanto」，將於2026年春季在東京近郊的「讀賣樂園」盛大開幕，占地約2.6公頃，從市區搭車約40分鐘可抵達，是個主打沉浸式冒險體驗、座結合自然環境與寶可夢世界觀的樂園，將成為全球訓練家夢想的新聖地。

圖／©2025 Pokémon

整座園區以初代《寶可夢紅／綠》中登場的「關都地區」為設計靈感，打造兩大主題區域：

．「寶可夢森林」全長約500公尺，設計成自然探索步道，旅客可穿梭草叢、山道、隧道等地形，沿路發現超過600隻寶可夢的驚喜蹤跡。無論是藏在枝葉間的小巧寶可夢，還是巨大角色的突襲現身，都鼓勵訓練家放慢腳步紀錄這場神奇邂逅。

圖／©2025 Pokémon

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．「草紗鎮」則重現動畫中的訓練家生活。這裡設有寶可夢中心、道館、市集、官方商店Pokémon Center等設施，還規劃每日遊行與迎賓活動，是粉絲交流的重點區域。

圖／©2025 Pokémon

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從釋出的示意圖來看，園區也安排了讓大小朋友都尖叫的遊樂設施，草紗鎮內設有一座皮卡丘造型旋轉椅，療癒又可愛的設計，必成為熱門拍照點。此外還有象徵友誼與歡迎的西獅海壬主題噴水池，整體氛圍童趣滿分，非常適合親子共遊。

圖／©2025 Pokémon

雖然PokéPark KANTO預計2026年才正式對外開放，但粉絲可得提早準備！官方預告將從2025年秋季起開放門票預購，票價與入園方式將於日後公布，未來也有機會推出期間限定活動與角色主題更新，PokéPark KANTO將會讓來自世界各地的訓練家都能跨越語言與年齡的界線，在這片森林與小鎮中尋找屬於自己的冒險回憶。

圖／©2025 Pokémon

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