快訊

蔡英文表態726罷免投票 醫嗆鬧場再點名「2大輸家」

海陸空4小時搜救！黃金海岸意外仍無所獲 焦急父落寞望海

2國軍力差多少？泰國、柬埔寨邊界爆衝突 泰軍人數和武器狂勝

全球首座「寶可夢樂園」！東京「PokéPark Kanto」讀賣樂園2025秋天門票預購 600隻寶可夢森林、訓練家市集搶先看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／©2025 Pokémon
圖／©2025 Pokémon

寶可夢迷準備出發東京朝聖了！ 寶可夢公司正式宣布，全球第一座常設主題樂園「PokéPark Kanto」，將於2026年春季在東京近郊的「讀賣樂園」盛大開幕，占地約2.6公頃，從市區搭車約40分鐘可抵達，是個主打沉浸式冒險體驗、座結合自然環境與寶可夢世界觀的樂園，將成為全球訓練家夢想的新聖地。

圖／©2025 Pokémon
圖／©2025 Pokémon

整座園區以初代《寶可夢紅／綠》中登場的「關都地區」為設計靈感，打造兩大主題區域：

．「寶可夢森林」全長約500公尺，設計成自然探索步道，旅客可穿梭草叢、山道、隧道等地形，沿路發現超過600隻寶可夢的驚喜蹤跡。無論是藏在枝葉間的小巧寶可夢，還是巨大角色的突襲現身，都鼓勵訓練家放慢腳步紀錄這場神奇邂逅。

圖／©2025 Pokémon
圖／©2025 Pokémon

圖／©2025 Pokémon
圖／©2025 Pokémon

．「草紗鎮」則重現動畫中的訓練家生活。這裡設有寶可夢中心、道館、市集、官方商店Pokémon Center等設施，還規劃每日遊行與迎賓活動，是粉絲交流的重點區域。

圖／©2025 Pokémon
圖／©2025 Pokémon

圖／©2025 Pokémon
圖／©2025 Pokémon

從釋出的示意圖來看，園區也安排了讓大小朋友都尖叫的遊樂設施，草紗鎮內設有一座皮卡丘造型旋轉椅，療癒又可愛的設計，必成為熱門拍照點。此外還有象徵友誼與歡迎的西獅海壬主題噴水池，整體氛圍童趣滿分，非常適合親子共遊。

圖／©2025 Pokémon
圖／©2025 Pokémon

雖然PokéPark KANTO預計2026年才正式對外開放，但粉絲可得提早準備！官方預告將從2025年秋季起開放門票預購，票價與入園方式將於日後公布，未來也有機會推出期間限定活動與角色主題更新，PokéPark KANTO將會讓來自世界各地的訓練家都能跨越語言與年齡的界線，在這片森林與小鎮中尋找屬於自己的冒險回憶。

圖／©2025 Pokémon
圖／©2025 Pokémon

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

東京 市集 寶可夢

相關新聞

全球首座「寶可夢樂園」！東京「PokéPark Kanto」讀賣樂園2025秋天門票預購 600隻寶可夢森林、訓練家市集搶先看

全球首座「寶可夢樂園」！東京「PokéPark Kanto」讀賣樂園2025秋天開放預購 600隻寶可夢森林、訓練家市集搶先看

小小兵樂園再升級！日本環球影城小小兵全新擴建區震撼登場

小小兵樂園在2025年7月11日推出全新擴建區域

地鐵、JR、私鐵傻傻分不清？看這篇就懂怎麼搭最划算

【FunTime小編群】去日本東京自助旅行，東京旅遊全攻略就是你最得力的小助手，從交通住宿到吃喝玩樂全都幫你整理好了！而此篇將要說到的是東京交通票券，在東京自由行時，想把交通預算壓到最低，可以利用JR東日本、地鐵、私鐵公司針對觀光客所推出的交通優惠票券，像是東京地鐵一日/二日券，或是JR東京廣域周遊券等，可以任意搭乘東京地鐵、東京新幹線或巴士等等，不過這麼多種，究竟要買張票券才經濟實惠又符合行程所需呢？

在地人都吃這味 日本拉麵首府「北海道特色湯頭」5選

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】如果說日本是拉麵大國，那麼北海道絕對堪稱是拉麵首都。從氣候、地理、食材到飲食文化，北海道具備發展多樣拉麵風格的絕佳條件。無論是味噌、鹽味、醬油或創意湯底，各地市町村都有屬

靜岡縣精選伴手禮報你知！富士山商品、必買鰻魚派、靜岡茶，還有...(下)

延續"靜岡縣精選伴手禮報你知！富士山商品、必買鰻魚派、靜岡茶，還有...(上)"

靜岡縣精選伴手禮報你知！富士山商品、必買鰻魚派、靜岡茶，還有...(上)

靜岡縣因為坐擁富士山，靠山望海的天然資源讓它成為人氣旅遊地點，也有許多特產。筆記以下的推薦，來靜岡縣時購買這些伴手禮！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。