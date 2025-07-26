快訊

不只趙少康亮票！截至中午全國投票共36件違規

中南部明起7天容易下雨 粉專：要有「下到生菇」心理準備

中職／兄弟再簽約2洋投！ 新聞稿已開示「一軍規畫無德保拉」

台北大縱走「夏天首推2條親水步道」！漫遊茶展中心、圓覺瀑布避暑玩水最清涼

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／大地處提供
圖／大地處提供

盛夏出遊不必遠行，台北市政府工務局大地工程處精選兩條「臺北大縱走」親水路線，讓民眾輕鬆擁抱山林溪水，享受都市中的自然涼意。推薦路線分為短程與中長程步道，分別為第七段的「茶展中心步道」，以及第四段的「圓覺寺步道、雙溪溝古道與大溝溪畔步道」，不論是親子出遊、朋友健行，或是一人獨旅，都能依照體能與時間找到合適行程。

圖／大地處提供
圖／大地處提供

圖／大地處提供
圖／大地處提供

首先登場的是「茶展中心步道」，位於臺北大縱走第七段，全長不長，坡度平緩，是夏季人氣最高的親子散步路線。沿途溪水潺潺，兩側樹蔭成林，還能欣賞茶園、梯田、陶燒故事牆與觀瀑亭等自然與文化風景。鄰近的壺穴步道亦可順遊，走到壺穴吊橋，更能一探急流侵蝕而成的奇特壺穴地形，整體路線涼爽易行，長輩與小孩都能輕鬆駕馭。

圖／大地處提供
圖／大地處提供

中長程挑戰則推薦第四段的「圓覺寺步道、雙溪溝古道與大溝溪畔步道」，自風櫃口出發，沿溪行走，穿梭於森林與潺潺溪流之間。圓覺瀑布林蔭環繞，成為社群打卡熱點，下方設有親水平台，適合脫鞋戲水、納涼避暑。大溝溪步道全線設有解說牌與觀景台，不僅適合健行，亦適合學校戶外教學，步道終點更能銜接大湖公園捷運站，交通便捷。

圖／大地處提供
圖／大地處提供

臺北大縱走結合都市綠意與自然景觀，是市區中難得的夏日避暑勝地。今夏，不妨穿上輕便涼鞋、背起背包，走進山林溪谷間，體驗一段沁涼療癒的旅程。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

步道 古道 吊橋 公園 瀑布

相關新聞

台北大縱走「夏天首推2條親水步道」！漫遊茶展中心、圓覺瀑布避暑玩水最清涼

盛夏出遊不必遠行，台北市政府工務局大地工程處精選兩條「臺北大縱走」親水路線，讓民眾輕鬆擁抱山林溪水，享受都市中的自然涼意。推薦路線分為短程與中長程步道，分別為第七段的「茶展中心步道」，以及第四段的「圓覺寺步道、雙溪溝古道與大溝溪畔步道」，不論是親子出遊、朋友健行，或是一人獨旅，都能依照體能與時間找到合適行程。

平價也能住的有質感！背包客必住「台北青年旅館」特輯

【FunTime小編群】台北身為近年來國際新興的熱門旅遊城市，不但有許多適合踏青的景點和具歷史感的藝文街區，更有來自世界各地的時尚潮流和美食，是一個融合傳統和現代的不夜城。包羅萬象的生活機能和便捷的交通運輸，更是吸引許多外國年輕人和背包客前來旅遊。本期小編就為愛旅行且想要找台北便宜住宿的背包客、小資族們推薦幾間台北青年旅館，每間都位在捷運站附近，生活機能便利，非常適合來場台北輕旅行！

終於等到了！嘉義「歐樂沃築夢城堡」8／1試營運　童話城堡＋可可主題館 還有小黃瓜冰淇淋驚喜登場

終於等到了！嘉義「歐樂沃築夢城堡」確定8／1試營運　夢幻歐式內部首度開放

Pierre Hermé信義區首間內用空間！台北艾麗酒店雙人午茶限時登場

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店宣布，明（7月25日）起將攜手法國精品甜點品牌Pierre Hermé，於6樓The Terr...

亞洲最大旗艦郵輪MSC榮耀號 發佈2026臺灣航線 同步推出全新禮遇「陽台暢飲房」

【旅奇傳媒/編輯部報導】全球第三大郵輪企業MSC 地中海郵輪07/18發佈「亞洲旗艦」MSC 榮耀號（MSC Bellissima）2026年臺灣航線，並正式開啟春季航季的銷售。MSC 榮耀號將於03

真航空年度「JIN MARKET」限時開跑！台灣直飛韓國 最低2,283元起

【旅奇傳媒/編輯部報導】真航空年度盛事「JIN MARKET」又來啦！一年僅兩次超殺促銷活動，熱愛韓國的朋友一定要把握！用最划算的價格，出發韓國吧！ 活動自即日起至2025/07/25，單程機票最

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。