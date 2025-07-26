台北大縱走「夏天首推2條親水步道」！漫遊茶展中心、圓覺瀑布避暑玩水最清涼

盛夏出遊不必遠行，台北市政府工務局大地工程處精選兩條「臺北大縱走」親水路線，讓民眾輕鬆擁抱山林溪水，享受都市中的自然涼意。推薦路線分為短程與中長程步道，分別為第七段的「茶展中心步道」，以及第四段的「圓覺寺步道、雙溪溝古道與大溝溪畔步道」，不論是親子出遊、朋友健行，或是一人獨旅，都能依照體能與時間找到合適行程。

圖／大地處提供

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首先登場的是「茶展中心步道」，位於臺北大縱走第七段，全長不長，坡度平緩，是夏季人氣最高的親子散步路線。沿途溪水潺潺，兩側樹蔭成林，還能欣賞茶園、梯田、陶燒故事牆與觀瀑亭等自然與文化風景。鄰近的壺穴步道亦可順遊，走到壺穴吊橋，更能一探急流侵蝕而成的奇特壺穴地形，整體路線涼爽易行，長輩與小孩都能輕鬆駕馭。

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中長程挑戰則推薦第四段的「圓覺寺步道、雙溪溝古道與大溝溪畔步道」，自風櫃口出發，沿溪行走，穿梭於森林與潺潺溪流之間。圓覺瀑布林蔭環繞，成為社群打卡熱點，下方設有親水平台，適合脫鞋戲水、納涼避暑。大溝溪步道全線設有解說牌與觀景台，不僅適合健行，亦適合學校戶外教學，步道終點更能銜接大湖公園捷運站，交通便捷。

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臺北大縱走結合都市綠意與自然景觀，是市區中難得的夏日避暑勝地。今夏，不妨穿上輕便涼鞋、背起背包，走進山林溪谷間，體驗一段沁涼療癒的旅程。

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