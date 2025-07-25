終於等到了！嘉義「歐樂沃築夢城堡」8／1試營運　童話城堡＋可可主題館 還有小黃瓜冰淇淋驚喜登場

終於等到了！備受矚目的嘉義大林新景點「歐樂沃築夢城堡 Otherworld」確定將於8月1日啟動試營運，這座被譽為「台版迪士尼」的夢幻城堡，不僅外觀童話感十足，內部更打造挑高空間、閃耀燈海、街景造景等精緻設計，將首度對外開放。

圖／FB@Martin Chen授權

由大林雕塑藝術家毛榮海構思投資，園區佔地達4100坪，以夢幻粉色城堡為核心，打造三大主題區，包含旋轉木馬、普羅旺斯小鎮、許願池、賽納湖與築夢表演基地，其中「瑪雅物語」區域介紹可可起源，讓遊客邊玩邊學，沉浸式體驗異國風情。

圖／歐樂沃築夢城堡提供

歐樂沃築夢城堡 Otherworld官方粉絲團最新釋出消息「8月1日起，我們在奇幻國度等你」，並同步推出試營運獨享好康，包含有加入LINE會員立即享50元折價券(限定築夢城堡伴手禮區、不可抵用門票)、限定商品買五送一、滿額再送驚喜好禮等，且須注意的是，為維護絕佳體驗，試營運期間將採用一進一出機制控管現場人數，可能出現須現場等候的情形。

圖／翻攝歐樂沃築夢城堡 Otherworld臉書

園區主打結合「巧克力觀光工廠」與「沉浸式互動體驗」，包含三大主題園區包含，最吸睛地標亮點【築夢城堡】：是座五層藝術地標×可可黃金樹，其中一樓為販售區集結歐樂沃限定商品「梅香金磚」與眾多巧克力商品，二樓為美式自助餐廳，而三至五樓於未來規劃為宴會廳、兒童互動遊戲區、主題餐廳等多元場域。

圖／FB@Martin Chen授權

圖／FB@Martin Chen授權

【瑪雅物語】園區：現場設有Bean to Bar製程展示區，專業巧克力師傅每日現場示範從可可豆到巧克力的完整轉化，除了可認識可可的神話起源，更有多種DIY體驗課程，親手製作專屬的甜蜜回憶。【普羅旺斯小鎮】有五彩繽紛的小屋沿湖錯落，街道蜿蜒如畫，區內藏有多間特色小店與O Café，能享用園區限定的「梅香金磚」、自製手工巧克力，為五感體驗劃下完美句點。

圖／FB@Martin Chen授權

圖／歐樂沃築夢城堡提供

除此之外，嘉義縣長翁章梁也表示，歐樂沃將與「嘉義優鮮」合作導入在地農產冰淇淋，主打嘉義18鄉鎮特色水果入味，從鳳梨、百香果、桑椹到玉米，甚至連少見的「小黃瓜冰淇淋」都能吃到！

歐樂沃築夢城堡內將販售18種農產品冰淇淋。圖／翻攝翁章梁臉書

票價方面，全票250元、優待票200元，90公分以下兒童免費入園，門票含甜點兌換與魔法木馬體驗一次。更多詳情與即時公告可鎖定官方網站及官方粉絲團。

圖／FB@Martin Chen授權

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」