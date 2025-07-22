中部首座海生館來了！ 「台中海洋館」8／21開幕 10米大魚缸必拍 4大展區+觀景平台+戶外藝術裝置亮點一次看

台中海線終於迎來超人氣新亮點！從2022年話題延燒至今，中部第一座水族館「台中海洋館」確定將於8/21迎來盛大開幕，結合巨型展示缸、河口濕地、深海奇觀與觀景屋頂等豐富設計，不但是全台第二大海洋館，更鄰近高人氣景點「梧棲漁港」與「高美濕地」，超適合安排台中海線一日遊。

這座全新海洋館位於清水區，佔地逾2.25公頃、建築共5層樓，整體外觀看起來像是一顆巨岩，象徵台中港是大甲溪流域沖刷下來的第一塊基石，以「大甲溪到濕地、濕地到海洋」為主軸，打造沉浸式海洋生態體驗，最大亮點就是館內設有水深達10公尺(３層樓高)、蓄水量達700公噸的巨型大洋水槽，是全台第二大的展示缸喔！

圖／台中市政府提供

5層樓探索海洋世界，一次看懂樓層亮點：

1樓｜巨型大洋水槽 + 河口生態展區

進門就能看到震撼的3層樓高大洋水槽！水深10公尺、蓄水量700公噸，鯊魚、魟魚、水母等超吸睛海洋生物一次看個夠。

2樓｜水族展示＋紀念品區

展出珊瑚、水母與黑潮海域生態，還有互動光影設計。逛累了還可順手帶伴手禮回家！

3樓｜深海奇觀展區

喜歡珍稀海洋生物的千萬別錯過這層，有玻璃章魚、螢魷、塔魷等深海明星，是海洋控的天堂。

4樓｜景觀餐廳 + 咖啡區

面向台灣海峽享用輕食與咖啡，放鬆身心、海景第一排！

5樓｜觀景平台 + 屋頂花園

能遠眺高美濕地與夕陽風車，絕對是必拍打卡點。

圖／台中市政府提供

2大戶外裝置藝術也很吸睛，打卡位一次搜集

不只館內精彩，「台中海洋館」戶外也設置兩項超好拍的公共藝術，「悠游水漾」：以不鏽鋼鏡面打造流動水意象，搭配池中悠遊的魚群，宛如進入一場夢幻海底秀；「到海邊坐坐」：結合圓柱與馬賽克浪花座椅，從下往上看如海浪推疊，非常療癒，是最佳歇腳拍照點。

《悠游水漾》以不鏽鋼鏡面打造流動水意象。圖／翻攝台中觀光旅遊網

《到海邊坐坐》結合圓柱與馬賽克浪花座椅，有如海浪推疊。圖／翻攝台中觀光旅遊網

台中海洋館目前營業時間與票價尚未公布，但已知清水與梧棲居民可享在地優惠票價，想趁暑假體驗海洋世界的人，記得持續關注，並且可以開始規劃一趟中部海線旅行，由台中海洋館約步行5分鐘即可到梧棲漁港，可順遊三井Outlet，傍晚再去高美濕地追夕陽，美食與美景一次滿足！

「台中海洋館」

．地址：台中市清水區北堤路50號

．自駕：國道3→國道4→台61線即可抵達，館區與梧棲漁港皆設有停車場

．大眾運輸：搭乘台灣好行679、公車309或688皆可抵達「台中海洋館」站

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