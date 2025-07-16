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暑假屏東也能下雪！ 「2025夏日狂歡祭」連44天開跑 童話冰宮、遊樂設施、氣墊城堡免費玩 藝術水果動物陪你嗨

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供
2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供

暑假屏東變雪國了！ 屏東縣民公園暑假變身為南台灣最夢幻的遊樂場，「2025屏東夏日狂歡祭」將於7/19至8/31熱鬧登場，連續44天免費入園，這回還有屏東首次「會下雪的童話冰宮」，邀請大朋友小朋友一起瘋玩夏日派對！

2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供
2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供

2025屏東夏日狂歡祭設置了7款大型機械遊具，包括超人氣的17米海盜船、刺激感滿分的瘋狂摩托、巴黎風情盪鞦韆，還有4座小朋友最愛的氣墊城堡，以及迷你賽車場一應俱全。整個園區從下午3點營業到晚上9點，週五、週六還會加碼延長到晚上10點，週三則為設施保養日但仍可入園遊覽。

2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供
2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供

2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供
2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供

2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供
2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供

其中，最吸睛、最夢幻打卡設施非「童話冰宮」莫屬，佔地300坪的冰雪場內，打造13米長冰雕溜滑梯、閃亮冰屋與冰雕迷宮，讓人一踏入就有雪花飄落、冰霧繚繞的奇幻北國感！冰宮需維持零下低溫，記得帶齊「冰宮三寶」：外套、手套、毛帽，現場也提供租借服務。採限量免費索票入場，每日名額有限，家長務必提前至活動服務台索票。

2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供
2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供

2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供
2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供

2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供
2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供

特別的是，今年有巨型水果動物入侵！ 邀請日本木雕藝術家Akane，以「有點甜」為主題，將擅長的動物雕刻融入屏東在地水果元素，有「香蕉酷COOL、蓮霧蹦BUMP、檸檬狗GO、鳳梨漾YOUNG、芒果醬JUMP」5隻超萌水果動物角色，其中高達10米的「蓮霧蹦BUMP」及18米寬的「香蕉酷COOL」大型充氣氣偶超吸睛，100隻可愛動物裝置散佈在「甜蜜の森」草地上，完全是拍照打卡天堂！

2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供
2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供

2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供
2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供

2025屏東夏日狂歡祭開幕式將於7/18下午5點搶先開放部分設施體驗，正式開園則從7/19啟動到8/31日止，想知道更多活動資訊，可上「2025屏東夏日狂歡祭」官網查閱。

2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供
2025屏東夏日狂歡祭。圖／屏東縣政府提供

2025屏東夏日狂歡祭

．日期：7/19~8/31 (週三修整日，照常開放)

．時間：15:00~21:00（週五、週六延長至晚間10時）

．地點：屏東縣民公園

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