巨型風箏美翻+氣墊水樂園免費玩！ 2025「旗津風箏節」6天限定開嗨 加碼「比基尼電音趴」免費喝爆

玩水＋打卡＋風箏秀一次滿足！ 暑假最狂免費活動「2025高雄旗津風箏節暨氣墊水樂園」即將於7/26熱鬧登場，活動橫跨三個週末，共舉辦6天，地點就在高雄旗津海水浴場。比照歷年規模，預期將有上百隻「海底動物造型風箏」飛上天，免費「氣墊水樂園」玩到翻，今年更加碼限定「比基尼電音派對」，一整個暑假都能在海邊瘋玩不停歇！

圖／翻攝高雄旅遊網、Fun旗津臉書

「旗津風箏節」自2022年首辦以來，憑藉大型造型風箏秀瞬間爆紅，今年延續經典再升級，預計放飛上百隻海底動物造型風箏，包括章魚、鯨魚、鱷魚、海龜等超人氣角色。每日下午1點到晚間8點，旗津天空將化身夢幻水族館。到了夜晚還有結合燈光與音效的「夜光風箏秀」與火舞表演，讓人一秒愛上。

圖／翻攝高雄旅遊網、Fun旗津臉書

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「氣墊水樂園」同樣是重頭戲，自7/26起連續三週、共六天開放，時間為每日15:00到20:00，全區免費入場，將設置多座水上氣墊設施，包括巨型滑水道、泡泡球池、城市漂漂河、戲水池等，全面對外開放，保證讓小孩放電、大人拍照拍到手軟。記得要攜帶換洗衣物、毛巾，建議穿快乾衣物或泳裝，玩得更盡興！

圖／翻攝高雄旅遊網、Fun旗津臉書

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熱愛派對的青年朋友千萬不能錯過！今年加碼8/2限定登場的「比基尼電音派對」，活動將於旗津沙灘吧前沙灘舉辦，只要穿著比基尼(不限男女)即可參加，時間為18:00至20:00，更祭出「2小時免費暢飲」活動，現場還有電音DJ熱力演出。提醒大家，參與者須年滿18歲，且記得「喝酒不開車、開車不喝酒」。

圖／翻攝高雄旅遊網、Fun旗津臉書

現場也開放「免費放風箏體驗」，名額限量開搶中，只要年滿18歲，就能透過線上報名系統登記參與，每場次人數有限，若額滿還可現場排隊候補。由專人教學、實地操作，非常適合親子一起參加，體驗另一種夏日樂趣！

《2025旗津風箏節》

地點：高雄市旗津區廟前路１號（旗津海水浴場）

「氣墊水樂園」

日期：7/26、7/27 時間：15：00～20：00

「比基尼電音派對」

日期：8/2 時間：18：00～20：00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「旗津風箏節暨氣墊水樂園」

日期：8/2、8/3、8/9、8/10

風箏展演時間：13：00～20：00

氣墊水樂園時間：15：00～20：00

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