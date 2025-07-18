早鳥拿紅包、抽30萬旅遊金！「2025夏季旅展」優惠懶人包　郵輪首度參展、超值行程最低1折起

早鳥拿紅包、抽30萬旅遊金！「2025台北國際夏季旅展」即起至21日，連四天在台北世貿一館登場，這回規模升級，集結超過200家國內外觀光旅遊廠商、31個公部門，不僅有可樂、五福、鳳凰、雄獅等重量級旅行社同場較勁，兩大郵輪品牌MSC地中海郵輪與麗星郵輪探索號也首度參展，搶攻郵輪度假市場熱潮！

今年首創「一票逛四展」，除了旅展，還能同步暢遊「素食展」、「文創展」、「國際咖啡展」等展區，從吃的、玩的、買的全包；而早鳥福利也不能錯過！每天前150名入場民眾能領限量紅包，人人有獎；現場預約報到者，還能參加總值30萬元旅遊金抽獎活動，玩展還能順便試試手氣把旅費帶回家！

北歐極光。圖/主辦單位提供

出國旅遊行程超殺價！萬元有找玩遍日韓東南亞

「可樂旅遊」端出韓國釜山大邱5日遊只要8,888元起的甜甜價，日本銀山溫泉與北海道行程則落在20,888元左右。東南亞行程約2萬元起，想省更大還有北越限定GO5日最低只要17,488元起，適合秋冬想出走的旅人下訂衝一波！

「五福旅遊」推出日本行程18,888元起，第2人最高現折6,000元；日韓自由行也只要13,888元起，是近期熱門賞楓賞雪旅遊的搶手選項。

「鳳凰旅遊」則主打「楓」狂促銷，熱門國家全上線，最高現省1萬元，現場下訂還能加碼獲得幽靈洗收納包，讓你旅途中收納整齊、風格滿點。

年度最嚮往奇景~極光大爆發！北歐及美加極光團大方給折扣。鳳凰提供

「旅天下」針對想玩中東的旅客也有方案，早鳥可享杜拜、埃及優惠最高省4千元；郵輪自由行與馬新套餐行程也主打高CP值組合，兩人入住還能享第二人最高再現折15,000元，預算控必衝！

郵輪度假超值划算！2大品牌首度參展就下重本

MSC榮耀號。圖/主辦單位提供

「MSC地中海郵輪榮耀號」首次參加台北夏季旅展，就推出誠意十足的優惠，針對2025年11月至2026年1月基隆出發的日本航程，客房每間現折10,000元，還可再享郵輪成交通禮，適合搶明年寒假出遊的家庭族群。

「麗星郵輪探索號」則主打三重優惠擇一，兩人同行一人免費、三人同行第三人免費，或是兒童免費票，尤其適合家庭旅客，出發日期彈性大，暑假出遊最划算。

中華航空下殺優惠 機票未稅價不到3千元

圖／中華航空

「中華航空」針對全航線推出旅展限定76折起優惠，部分精選航線未稅價甚至不到3,000元，對於近期有短程出國需求的旅人，是一次入手超划算的時機。

「星宇航空」即日起至7/30推出「夏季線上旅展」，精選航線88折起，含台北、台中出發熱門航線。

飯店住宿券、餐券出清！人氣飯店打到骨折價

「晶華酒店集團」住宿券現場同步開賣，限量29折優惠，自助餐券更推出買十送一，揪團吃飯、送禮兩相宜。

晶華酒店夏季旅展推出「假日自助美食雙人環遊券」，可至栢麗廳或泰市場享用午晚餐兩客。圖/主辦單位提供

「天成飯店集團」主打頂級住宿最低1.9折起，連餐券都下殺至5.1折，無論是想犒賞自己還是當作週末小旅行都剛剛好。

「圓山大飯店」餐券最低6折，住宿券下殺3折起，經典老飯店也加入旅展促銷戰局，歷史建築控可列入名單。

圓山平假日金龍廳片皮鴨四人分享餐。圖/主辦單位提供

「福華飯店集團」住宿券優惠價2,999元起，包含2客早餐；買6送1、買10送1加贈住宿體驗券，還可搭配1,000元現金抵用券，CP值整個拉滿！

「台北美福大飯店」住宿優惠下殺至43折，還有展場限定滿額贈禮，想住頂級飯店又想省荷包的，可以趁這波入手。

台北美福餐宿優惠43折起 夏季旅展展場滿額送好禮。圖／台北美福大飯店提供

「北投大地酒店」食宿優惠43折起。

「宜蘭香格里拉冬山河飯店」下殺5折！一泊二食雙人住宿券，$4,999／張，不限館別，享買十送一超值優惠。

「福容大飯店」聯合住宿券平均$2,815起，美食通用券$1,067起。

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