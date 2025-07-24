開幕優惠買1送1！ 全台最大「DREAM PLAZA 星巴克」5大吧台+24小時營業 首波入場採線上取號

全新首選！ 全台最大、最頂級「星巴克典藏 Dream Plaza 台北」旗艦店，終於將在7/25正式開幕，地點就選在台北信義區新商場 Dream Plaza 六樓與戶外空間，整體規模近千坪，集結五大咖啡吧台、逾百項限定商品，整體空間美爆！推出超吸睛的限量BE@RBRICK限量聯名公仔、開幕當天還有買一送一優惠，咖啡迷、收藏控絕對要朝聖！

星巴克典藏Dream Plaza台北。記者沈昱嘉／攝影

星巴克千坪旗艦店＋戶外座位，美感空間爆棚，還是24小時營業

圖／星巴克提供

Dream Plaza 六樓的星巴克典藏店，融合大量戶外光線與綠意造景，並規劃大片戶外露天座位區，加上階梯式觀景座位，營造出自在又舒適的都市綠洲氛圍，並且是品牌首度同時引進5大特色吧台設計的門市。最讚的是，這間星巴克與博客來書店一樣，都是24小時營業，凌晨三點也能來喝一杯！

星巴克典藏Dream Plaza台北。記者沈昱嘉／攝影

Dream Plaza 星巴克典藏 台北除了是全台最大，5大特色吧台設計超規格，包括：「創意調酒吧台」提供特色風味咖啡調酒、「茶瓦納吧台」結合Teavana茶藝文化、「烘焙點心坊」現做鹹甜點一次滿足、「尊榮體驗區」高質感VIP空間、「咖啡體驗室」與咖啡師近距離互動、學習沖煮知識。更同步導入「典藏摩登吧台」與「經典吧台」的全新咖啡體驗，打造全球罕見、全台唯一的星巴克沉浸式旗艦空間。

星巴克典藏Dream Plaza台北。記者沈昱嘉／攝影

開幕限定「好友分享日買一送一」全台同步開喝

圖／星巴克官網

為了慶祝旗艦新店開幕，星巴克再度祭出限時「一起歡慶星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北開幕 好友分享日」優惠，於7/25開幕當日11:00～20:00至全台門市，購買任兩杯大杯(含)以上、冰熱與口味相同的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次最多享買二送二，限現場一次領取，搭配著夏季新品一起喝，超划算又過癮！但須注意的是，此次活動不適用於部分指定門市，其中包括星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。

限量典藏BE@RBRICK登場 公仔迷預購還送咖啡

圖／星巴克提供

這次開幕還有讓收藏迷暴動的重頭戲！星巴克攜手潮流玩具 BE@RBRICK 與馬來西亞錫器品牌 Royal Selangor 打造三款聯名公仔，包括兩款大型400%尺寸版本：「錫典藏 BE@RBRICK ROYAL SELANGOR」與「錫典藏 24K BE@RBRICK ROYAL SELANGOR」，分別以純錫與24K鍍金製成，質感爆棚；另外還有小尺寸「100%典藏 BE@RBRICK 套組」，以玫瑰金搭配霧面與亮面雙質感打造，融合星巴克臻選®烘焙工坊色彩元素，還附上典藏杯造型展示盒，完美升級你的收藏層架！

星巴克典藏Dream Plaza台北。記者沈昱嘉／攝影

小尺寸100%公仔於7月25日當天現場販售，數量有限，而預購400% BE@RBRICK錫製公仔者，於開幕日當天現場取貨，還可免費兌換中杯飲料與法式甜點。7/25這天絕對要衝Dream Plaza一趟，不僅能能入手超稀有的BE@RBRICK公仔，還能搶喝限定飲品、買一送一，不朝聖真的會後悔！

統一集團旗下信義商圈最新商場Dream Plaza即將於7月25日開幕。記者沈昱嘉／攝影

星巴克典藏DREAM PLAZA台北迎開幕 採線上取號入場

圖／星巴克官網

開幕人潮眾多，DREAM PLAZA 星巴克為維持良好體驗，請顧客於每日上午7:00開放當日線上取號系統，可使用LINE帳號或Email登入取號，並依照通知等候入場，而等候區就位於DREAM PLAZA 1F 松高路 (南側) 電梯。

需注意的是，領取號碼牌僅確認入場資格，不保證內用座位，入場後，依各吧檯門市夥伴指示排隊點餐及取餐，取號系統將依照等候入場人潮暫時關閉或重新開放取號，依官方網頁公告所示為準。

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