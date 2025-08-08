8月玩翻台北！ 大稻埕夏日節《玩具總動員》打卡熱點全攻略　5米高胡迪、三眼怪陪你看3煙火到月底

8月玩翻台北！ 今年夏天大稻埕直接化身童趣滿點的《玩具總動員》樂園，配合30週年慶，從復古老街到河岸水岸，一口氣搬來4大巨型主題裝置，胡迪、巴斯光年、三眼怪通通現身陪你拍照。再加碼8月多場超華麗煙火秀，配上限定集章活動、周邊好禮，直接讓手機記憶體飆到滿！

大稻埕夏日節於8/6完成開幕首場，300秒絢爛煙火點亮夜空。記者林士傑／攝影

《玩具總動員》30週年 夢幻裝置閃亮登場

大稻袁延平水岸邊推出4座主題造景。圖／台北市政府觀光傳播局提供

自即日起到8月30日，「2025大稻埕夏日節」盛大登場，特別與台灣華特迪士尼合作，在延平河濱公園打造4座超吸睛的《玩具總動員》巨型造景，其中3座更高達5米！有胡迪與玩具夥伴搭配摩天輪的快樂場景、趣味十足的玩具小攤、巴斯光年與三眼怪的冒險舞台，以及熊抱哥和甜美草莓愛心牆，讓整條河岸瞬間變成粉絲朝聖地，拍照打卡滿滿童心！

大稻袁延平水岸邊推出4座主題造景。圖／台北市政府觀光傳播局提供

大稻袁延平水岸邊推出4座主題造景。圖／台北市政府觀光傳播局提供

8月煙火秀點亮夏夜 浪漫可期

2025「大稻埕夏目節」首場「萬紫埕紅」煙火施放達300秒，璀璨的煙花點亮台北夏夜天空。記者許正宏／攝影

除了裝置藝術，煙火秀更是一定要追重頭戲，8月6日首場「萬紫埕紅」煙火施放達300秒，沿著淡水河岸欣賞璀璨的煙花點亮台北夏夜天空，頗受網友們好評。接下來還有：

．8/13「臺北好漾」：快節奏煙火搭配五彩落葉、藍綠銀白閃光。

．8/20「金埕時刻」：金色流蘇搭暖橘菊型煙火。

．8/30「愛情來得正是時候（壓軸）」：長達480秒、面寬800公尺的巨型煙火，還有日本熱議的「千輪煙火」、愛心、水瀑效果，絕對是今夏最浪漫的夜空饗宴。

圖／台北市政府觀光傳播局提供

《玩具總動員》30週年 集章、打卡、扮裝 把好禮帶回家

全台最「台」味的皮克斯主題商店快朝聖！不論是充滿趣味諧音的台式T恤、復刻菜市場紅綠藍茄芷袋、懷舊感滿滿的復古招牌磁鐵、小時候記憶中的瓶蓋吊飾，還是能自由搭配的個性化胸章與燙布章，滿載在地情懷與復古風格的商品已於「歡迎光臨！大稻埕復古玩具店」全面上架。

「歡迎光臨！大稻埕復古玩具店」全面上架在地情懷與復古商品。圖／台北市政府觀光傳播局提供

「歡迎光臨！大稻埕復古玩具店」全面上架在地情懷與復古商品。圖／台北市政府觀光傳播局提供

想玩得更盡興，先到遊客中心追蹤@DisneyStyle.TW領取「復古玩具消費地圖」，就能享合作店家優惠並參加集章活動，集滿即可獲得4款超可愛紀念貼紙。憑特約商店消費憑證到限定店打卡，還有機會帶走限量《玩具總動員》明信片。

如果你夠有創意，活動期間扮成《玩具總動員》角色上傳社群，還有機會抽到超搶手的野獸國「三眼怪麻將組」或迪化街限定商品組合，把整個夏日冒險通通搬回家！

圖／台北市政府觀光傳播局提供

