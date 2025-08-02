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希臘風「蓋婭莊園」免費入園！「3地區」限定免票1個月 加碼慶「歐樂沃築夢城堡」推一日遊雙堡優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／蓋婭莊園提供、臉書Martin Chen授權、記者宋健生攝影
圖／蓋婭莊園提供、臉書Martin Chen授權、記者宋健生攝影

8月免費入園來了！全台最美歐風「蓋婭莊園」本月免費入園造福北部朋友，設籍北北基民眾皆可享免門票入園；更攜手最新「歐樂沃築夢城堡」推出一日遊雙堡活動，暑假衝南部來趟偽出國之旅！

蓋婭莊園以希臘故事為主軸，透過不斷迭代的體驗，吸引遊客一再回訪。記者黃于凡／攝影
蓋婭莊園以希臘故事為主軸，透過不斷迭代的體驗，吸引遊客一再回訪。記者黃于凡／攝影

全台首座希臘美學生技觀光「蓋婭莊園」8月免費入園自即日起至8/31開跑，凡身分證件設籍新北市、台北市、基隆市（身分證件英文字母開頭A、F、Y、C），於現場出示有效證件即享免費入園，又有理由衝嘉義了。

記者黃于凡／攝影
記者黃于凡／攝影

此外，嘉義大林齊聚各大絕美歐式建築，繼佐登妮絲城堡、蓋婭莊園後，第三座城堡「歐樂沃築夢城堡」正式試營運，「蓋婭莊園」迎接好鄰居新推「一日遊雙堡」，只要在蓋婭莊園票口出示歐樂沃門票並購票進入莊園即贈「香氛旅行隨身包」乙份，活動期間為歐樂沃開放試營運日至9月底。

歐樂沃築夢城堡從外觀到園區設計都充滿童話感，擁有「台版迪士尼城堡」之稱。記者宋健生／攝影
歐樂沃築夢城堡從外觀到園區設計都充滿童話感，擁有「台版迪士尼城堡」之稱。記者宋健生／攝影

嘉義「歐樂沃築夢城堡」有台版迪士尼的美稱，甫於8/1試營運即吸引朝聖人潮，門票部分全票250元；持有身心障礙手冊者陪同者一名、嘉義縣/市之居民、65歲以上之年長者、3歲(含)以上12歲(含)以下孩童，及90公分以上孩童可享優待票200元，全票及優待票皆含歐樂沃精緻茶點一份；而持有身心障礙手冊者、身高90公分以下之幼童則免門票入場。

另有試營運獨享優惠，加入歐樂沃LINE會員即享$50折價券（限定築夢城堡伴手禮區，不可抵用門票）、限定商品買五送一、滿額贈驚喜好禮等活動。值得注意的是，試營運期間會進行人數管控，採一進一出制，入園還需耐心等候喔。

歐樂沃築夢城堡2樓餐廳採開放式自助點餐，預期可容納約300人。記者黃于凡／攝影
歐樂沃築夢城堡2樓餐廳採開放式自助點餐，預期可容納約300人。記者黃于凡／攝影

蓋婭莊園

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

營業時間：8:30-17:30

歐樂沃築夢城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區九路18號

營業時間：9:00-17:00（最後購票時間16:00）

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