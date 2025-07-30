「首座人工湖」免費開放！南投最新親水景點來了 朝聖打卡「御風塔、近自然魚道觀賞平台」超愜意
首座人工湖免費開放！位於南投草屯的「鳥嘴潭人工湖」自7/17開放提供民眾新型的親水環境，還設有景觀平台、環湖步道等多種設施，值得在假日安排來趟愜意行。
「鳥嘴潭人工湖」為經濟部水利署新建首座以「人工湖」命名的儲水工程，水域面積約達110公頃，並設有近自然魚道、景觀平台、御風塔、觀景涼亭，以及長10公里的環湖步道與自行車道，化身最新的免門票自然景點。
此外，鳥嘴潭人工湖管理中心1F另設置了水資源教育館，透過水利方、在地環境生態AR擴增實境、主視覺電視牆及沉浸式展館互動式體驗，讓到訪者更近一步了解人工湖的效能。
需注意的是，「鳥嘴潭人工湖」開放時間為每日8:30-17:30，可以步行、自行車或摩托車等方式進入參觀，如需開車則要事先於網站預約登記，詳情請參官網。
鳥嘴潭人工湖
地址：南投縣草屯鎮玉屏巷1之6號
開放時間：8:30-17:30
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言