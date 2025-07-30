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「首座人工湖」免費開放！南投最新親水景點來了　朝聖打卡「御風塔、近自然魚道觀賞平台」超愜意

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／中區水資源分署提供
圖／中區水資源分署提供

首座人工湖免費開放！位於南投草屯的「鳥嘴潭人工湖」自7/17開放提供民眾新型的親水環境，還設有景觀平台、環湖步道等多種設施，值得在假日安排來趟愜意行。

鳥嘴潭人工湖。圖／中區水資源分署提供
鳥嘴潭人工湖。圖／中區水資源分署提供

「鳥嘴潭人工湖」為經濟部水利署新建首座以「人工湖」命名的儲水工程，水域面積約達110公頃，並設有近自然魚道、景觀平台、御風塔、觀景涼亭，以及長10公里的環湖步道與自行車道，化身最新的免門票自然景點。

近自然魚道觀賞平台。圖／中區水資源分署提供
近自然魚道觀賞平台。圖／中區水資源分署提供

御風塔。圖／中區水資源分署提供
御風塔。圖／中區水資源分署提供

隧道上方公園。圖／中區水資源分署提供
隧道上方公園。圖／中區水資源分署提供

此外，鳥嘴潭人工湖管理中心1F另設置了水資源教育館，透過水利方、在地環境生態AR擴增實境、主視覺電視牆及沉浸式展館互動式體驗，讓到訪者更近一步了解人工湖的效能。

需注意的是，「鳥嘴潭人工湖」開放時間為每日8:30-17:30，可以步行、自行車或摩托車等方式進入參觀，如需開車則要事先於網站預約登記，詳情請參官網

老樹區。圖／中區水資源分署提供
老樹區。圖／中區水資源分署提供

環湖自行車道。圖／中區水資源分署提供
環湖自行車道。圖／中區水資源分署提供

鳥嘴潭人工湖

地址：南投縣草屯鎮玉屏巷1之6號

開放時間：8:30-17:30

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