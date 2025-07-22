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免門票拍爆「超巨荷蘭風車」！冠軍「神級甜點」藏在這 新北4.9顆星「歐風農舍莊園」免費參觀

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／金包里農舍莊園粉專及IG@ceri2ceri授權
圖／金包里農舍莊園粉專IG@ceri2ceri授權

免出國、免門票拍爆荷蘭風車！新北這座歐風「農舍莊園」擁有超大荷蘭風車及異國風木屋型建築，不光能免費入園，裡頭更是藏有超強「神級甜點」，在Google拿下4.9超高分和破千則評論。

圖／IG@ceri2ceri授權
圖／IG@ceri2ceri授權

位於新北金山的「金包里農舍莊園」主打以在地農產品製作的手作甜點與飲品，還擁有最直觀的歐風建築外型，像是荷蘭風車、黑白相間的木屋型設計，不光有異國風情，更讓人有置身童話般的夢幻氛圍。在外面拍好後走進室內，多樣的精緻甜點與伴手禮同樣顏值爆表，隱約的甜點香氣吸引著每個到訪的人。

圖／IG@ceri2ceri授權
圖／IG@ceri2ceri授權

藏身歐式建築裡的，不單單只是好看的甜點，有許多人都是衝著這兩樣而來：獲得2025台灣烘焙大賞潛力獎金獎的「手作布丁」及榮獲2025新北市十大優質伴手禮「地瓜巴斯克」。這兩樣看似普通、實則不凡，有網友誇張形容「布丁爆炸好吃！地瓜巴斯克跟芋頭巴斯克也是好吃到暈倒」。

圖／金包里農舍莊園粉專
圖／金包里農舍莊園粉專

圖／金包里農舍莊園粉專
圖／金包里農舍莊園粉專

布丁控必看！店家還特別分享布丁的品嘗方式，可以先用湯匙以十字划開，讓底部以慢火炒製的手工香草糖微微流出，即可一口吃到布丁的細緻綿密和微苦焦糖的美妙搭配。

特別一提的是，金包里農舍莊園採免門票參觀，園區內還設有多個帶有童心的裝置藝術，不僅在視覺與感受上能體驗偽出國，味蕾上更是驚豔且享受，甜點控不衝就說不過去了。

圖／金包里農舍莊園粉專
圖／金包里農舍莊園粉專

整理網友實際走訪後留下評價「蛋糕甜而不膩，很有層次感」、「裝潢很漂亮，非常適合拍網美照，隨便取景都很出片」、「環境、服務、餐點都沒話說」、「最愛布丁 很像融化的冰淇淋」、「巴斯克好好吃，來金山一定要來」，值得在暑假安排來個甜甜的一日遊

金包里農舍莊園

地址：新北市金山區南勢52號

營業時間：10:30-17:30（週二、三公休）

電話：02 2498 1168

粉絲專頁：https://reurl.cc/Omp6dR

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布丁 甜點 金山 免門票 伴手禮 巴斯克 一日遊 免費入園

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