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新北「新動物樂園」超級夯！免跑外縣市 最萌水豚領軍「6大可愛動物」都看得到 「免費入園資格」一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／萌萌森林物語提供
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免跑宜蘭、桃園，新北也有動物樂園！新北石碇這座新人氣王「萌萌森林物語」開放吸人潮，不僅看得到6大萌萌療癒動物，園區內還設有好拍造景、紀念周邊商品與高顏值美食，非常適合在暑假安排來趟一日遊

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走韓系質感的新動物樂園「萌萌森林物語」位在新北石碇，園區為半開放式設計，基於尊重和觀察的互動對園內動物十分友善，能見到水豚、笑笑羊、羊駝、狐獴、梅花鹿及陸龜的自在身影。更特別的是，園內還請到專業馴鷹講師，提供少見的「老鷹互動體驗」，吸引許多遊客慕名而來。

圖／萌萌森林物語提供
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玩到一半肚子餓也不怕，園區內咖啡廳供應咖啡、飲品及炸物、套餐，能夠小憩一下補充能量再繼續放開玩。

圖／萌萌森林物語提供
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入園優惠部分，即日起至8/31之每日中午12點前入園，12歲以下兒童可享免門票，而石碇居民憑有效證件亦享免費入園。門票收費成人票250元，兒童票（6-12歲）、65歲以上敬老票及愛心票（可另購陪同票）皆為150元，5歲以下免門票，門票無提供園內折抵。

「萌萌森林物語」開幕僅數月，在Google已有近2,400則評論、平均4.8分，網友踩點後分享「園區雖然不大，但滿溫馨的」、「園區乾淨整潔 整體環境是非常可愛的」、「太歡樂了 這裡的動物都不怕人」。

圖／萌萌森林物語提供
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萌萌森林物語

地址：google map搜尋【萌萌森林物語】

營業時間：10:00-17:00（週二公休）

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