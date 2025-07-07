聽新聞
0:00 / 0:00
觀音瀑布「免費入園」來了！這3天「全民免門票」 開放時間要注意 「這些人」秀證件天天都免費
觀音瀑布免費入園！為慶祝觀音瀑布園區開園屆滿2週年，7/14至7/16營業期間，開放全遊客免費入園。暑假納涼好去處，免門票更要衝一波！
嘉義竹崎熱門景點「觀音瀑布風景區」將於7/14至7/16連續三天開放免費入園，開放時間為8:00-17:00，最晚入園時間15:50。此外，當日社區還將準備小禮物送給前400名入園的遊客，邀請民眾走到戶外體驗山林之美。
除此三日免費入園外，6歲以下、持身心障礙證明者與其陪同者一名、設籍竹崎鄉之民眾，以及設籍嘉義縣市65歲以上、7-12歲兒童或持志工榮譽卡者，可憑相關證件至入口處出示享免門票排隊入場，詳情請參官網。
觀音瀑布
地址：嘉義縣竹崎鄉文峰村溪心寮44-1號
免費入園期間：2025/7/14～7/16 8:00-17:00（最晚入園時間15:50）
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言