觀音瀑布「免費入園」來了！這3天「全民免門票」 開放時間要注意 「這些人」秀證件天天都免費

觀音瀑布免費入園！為慶祝觀音瀑布園區開園屆滿2週年，7/14至7/16營業期間，開放全遊客免費入園。暑假納涼好去處，免門票更要衝一波！

圖／嘉義縣政府提供

嘉義竹崎熱門景點「觀音瀑布風景區」將於7/14至7/16連續三天開放免費入園，開放時間為8:00-17:00，最晚入園時間15:50。此外，當日社區還將準備小禮物送給前400名入園的遊客，邀請民眾走到戶外體驗山林之美。

圖／阿里山國家風景區管理處提供

圖／阿里山國家風景區管理處提供

除此三日免費入園外，6歲以下、持身心障礙證明者與其陪同者一名、設籍竹崎鄉之民眾，以及設籍嘉義縣市65歲以上、7-12歲兒童或持志工榮譽卡者，可憑相關證件至入口處出示享免門票排隊入場，詳情請參官網。

圖／嘉義觀音瀑布粉專

觀音瀑布

地址：嘉義縣竹崎鄉文峰村溪心寮44-1號

免費入園期間：2025/7/14～7/16 8:00-17:00（最晚入園時間15:50）

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」