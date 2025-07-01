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蓋婭莊園「免費入園」一個月！「這3地區」秀證件免門票 朝聖絕美地標「日月鏡池」、拍爆「室內異國場景」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供
圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供

秀證件免費入園！「蓋婭莊園」每月免門票優惠來了，7月限定邀請「3地區」的朋友免費玩一夏，穿水水出發打卡夢幻歐式城堡與異國風造景。

蓋婭莊園設計靈感來自英國布倫海姆宮，主要為英式巴洛克風格，以希臘神話中的蓋婭女神作為莊園守護神。記者黃于凡／攝影
蓋婭莊園設計靈感來自英國布倫海姆宮，主要為英式巴洛克風格，以希臘神話中的蓋婭女神作為莊園守護神。記者黃于凡／攝影

暑假必訪！嘉義最美希臘式建築「蓋婭莊園」7月免費入園，本月限定「中彰投地區」民眾享好康，即日起至7/31，憑身分證設籍台中、彰化、南投地區或身分證件英文字母開頭B、L、M、N，即可免費入園，現省100元門票費。

純白希臘式建築的康倪時代美學莊園，抬頭能看見守護莊園的瑞亞女神優雅佇立於山牆中央。圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供
純白希臘式建築的康倪時代美學莊園，抬頭能看見守護莊園的瑞亞女神優雅佇立於山牆中央。圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供

維也納許願池、香氛記憶庭園。圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供
維也納許願池、香氛記憶庭園。圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供

蓋婭莊園為全台首座皇宮式保養品生技觀光莊園，除標誌性地標「日月鏡池」、打卡夯點「維納斯許願池」外，室內還有蓋婭劇場、花園餐廳及咖啡廳等設施，每個角落都超好拍。

羅馬浴池。圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供
羅馬浴池。圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供

蓋婭劇場。圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供
蓋婭劇場。圖／蓋婭莊園x康倪時代美學生技園區提供

蓋婭莊園

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

營業時間：8:30-17:30

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