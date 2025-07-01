蓋婭莊園「免費入園」一個月！「這3地區」秀證件免門票 朝聖絕美地標「日月鏡池」、拍爆「室內異國場景」
秀證件免費入園！「蓋婭莊園」每月免門票優惠來了，7月限定邀請「3地區」的朋友免費玩一夏，穿水水出發打卡夢幻歐式城堡與異國風造景。
暑假必訪！嘉義最美希臘式建築「蓋婭莊園」7月免費入園，本月限定「中彰投地區」民眾享好康，即日起至7/31，憑身分證設籍台中、彰化、南投地區或身分證件英文字母開頭B、L、M、N，即可免費入園，現省100元門票費。
蓋婭莊園為全台首座皇宮式保養品生技觀光莊園，除標誌性地標「日月鏡池」、打卡夯點「維納斯許願池」外，室內還有蓋婭劇場、花園餐廳及咖啡廳等設施，每個角落都超好拍。
蓋婭莊園
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號
營業時間：8:30-17:30
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