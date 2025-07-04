「國家鐵道博物館」倒數開幕！7/31正式營運古蹟展場搶先看
國家鐵道博物館即將於7月31日迎來第一階段開放，成為今夏最受矚目的文化亮點。文化部長李遠日前親自到場視察，提前「開箱」園區展場設施，包含柴電工場、澡堂、材料試驗所等多處古蹟空間，並對於整體修復與展覽成果給予高度肯定。博物館肩負保存鐵道文化與歷史記憶的重要任務，預計將吸引大量國內外旅客朝聖。
本次開放範圍涵蓋六座歷史建築，同時規劃三大常設展、三個主題特展、兩項現地展示以及親子互動空間，呈現從鐵道技術到職工生活的多元面貌。其中展覽如「動力．火車」、「移動與感動」等，皆以沉浸式方式設計，帶領民眾穿梭於老台北機廠的時光隧道。園區內更打造335公尺的南北通道，串聯市民大道與基隆路，實現歷史場域與城市生活的無縫連結。
開館後，鐵博將推出乘車體驗、親子假日活動與導覽解說等多元推廣計畫，並設有輕食賣店與特色紀念品，提升整體參觀體驗。此次展覽更特別加入互動彩蛋，打造全齡適遊的新型態文化場域。無論是鐵道迷、親子家庭或文化旅人，都能在此找到屬於自己的感動記憶。
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