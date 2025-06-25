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夏日必衝台東！ 哆啦A夢「6大打卡地標＋彩繪公車」萌進市區　快閃店滿額還能與五人組合照

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台東縣政府提供
圖／台東縣政府提供

哆啦A夢迷注意！ 2025臺灣國際熱氣球嘉年華即將於7/5開跑，先前曾介紹過超人氣哆啦A夢造型熱氣球天天升空的追球日誌，最新更推出6大打卡點、彩繪公車、粉絲見面會、快閃店與巨型扭蛋機等，從早到晚、從天空到街頭，迎接全台最可愛的度假勝地。

圖／台東縣政府提供
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熱氣球主會場將從7/5到8/21在台東鹿野高台登場，最新消息是哆啦A夢不只在高台飛，台東市區也安排了六大必訪打卡熱點，遍布在「台東縣政府廣場、台東火車站、鐵花新聚落、台東故事館、北町日式宿舍群、台東轉運站」每一站都有不同主題和裝置藝術，只要完成指定任務，還能獲得體驗超夯「巨無霸扭蛋機」的資格，數量有限，換完為止！

圖／台東縣政府提供
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市區移動也能拍好拍滿？全台唯一「哆啦A夢彩繪公車」即將正式上路！不只車身佈滿經典角色圖樣，連車內也有驚喜彩蛋，搭上這台專車，從座椅、窗邊到天花板都藏著可愛細節，內外裝潢都萌到炸，根本是移動版哆啦A夢世界。

圖／台東縣政府提供
圖／台東縣政府提供

想跟哆啦A夢、大雄、靜香、胖虎、小夫五位主角近距離合影留念，就別錯過熱氣球嘉年華現場(第一觀賞區B館)設置的「哆啦A夢期間限定快閃店」，只要當日在館內單筆消費滿新台幣1000元，即可獲得「人偶見面會拍照券」一張，可以最多6人一組參加拍照，機會限量，先到先得！快閃店營業時間為04:30-07:30上午場及15:30-19:00下午場，預計發售哆啦A夢與熱氣球嘉年華相關的主題聯名週邊，萌到讓人統統想收藏。

2025臺灣國際熱氣球嘉年華

展出日期：7/5～8/21

活動官網：http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/

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熱氣球 快閃店 哆啦A夢

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