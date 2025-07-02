暑假衝雙飯店任你選！ 花蓮6大飯店「夏日1+1雙宿專案」 兩晚自由配每人3千元起 太魯閣步道重啟必訪

暑假衝花蓮住起來！太魯閣國家公園步道7月重啟恢復開放，花蓮六大觀光飯店首度攜手推出升級版《1+1雙宿聯名住房專案》，即日起至9月底，任選兩家飯店連續入住兩晚，從太魯閣山林走讀、金色水樂園到海洋公園暢遊、森林地圖探險享一站式收藏！

位於太魯閣國家公園的同禮部落，受0403強震影響，下山道路一度中斷，經當地族人及太管處合力修復，將於7月1日重新開放遊客上山。圖／中央社（太管處提供）

太魯閣國家公園步道歷經2024年震後修復，自7/1起，天祥遊憩區、塔比多步道、合歡東峰、小奇萊、石門山等熱門景點陸續重啟，還有崇德遊憩區、同禮部落等區域同步迎客，帶來原始山林與部落文化的雙重感動。

率先由太魯閣晶英酒店、瑞穗天合國際觀光酒店、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店、美侖大飯店、福容大飯店攜手推出《花蓮1+1雙宿聯名住房專案》，含每日早餐及各飯店規劃的在地體驗行程，整體自由度超高！

太魯閣晶英酒店的芳療室皆有大片玻璃窗，可一覽山水之美。圖／晶華國際酒店集團提供

這一波飯店聯名盛會自即日起至9/30前，只要至任一參與飯店的官網預訂《1+1雙宿聯名專案》即可成行，飯店間的聯名搭配有不同價格組合，例如：瑞穗天合 × 太魯閣晶英：17,000元起、瑞穗天合 × 遠雄悅來：14,500元起、瑞穗天合 × 理想大地：14,000元起、瑞穗天合 × 美侖大飯店：12,000元、瑞穗天合 × 福容花蓮：12,000元起。

瑞穗天合國際觀光酒店擁有南歐城堡外型。圖／天成飯店集團提供

旅客只要參加《1+1雙宿聯名住房專案》，憑住宿憑證可享遠雄海洋公園「隔日免費再入園」，以及新城山下村指定店家「免服務費」等加碼福利，不論你想親子出遊、情侶度假，還是安排長輩療癒放鬆之旅都適合！

圖／花蓮遠雄悅來大飯店官網

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