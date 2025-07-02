暑假衝雙飯店任你選！ 花蓮6大飯店「夏日1+1雙宿專案」 兩晚自由配每人3千元起 太魯閣步道重啟必訪
暑假衝花蓮住起來！太魯閣國家公園步道7月重啟恢復開放，花蓮六大觀光飯店首度攜手推出升級版《1+1雙宿聯名住房專案》，即日起至9月底，任選兩家飯店連續入住兩晚，從太魯閣山林走讀、金色水樂園到海洋公園暢遊、森林地圖探險享一站式收藏！
太魯閣國家公園步道歷經2024年震後修復，自7/1起，天祥遊憩區、塔比多步道、合歡東峰、小奇萊、石門山等熱門景點陸續重啟，還有崇德遊憩區、同禮部落等區域同步迎客，帶來原始山林與部落文化的雙重感動。
率先由太魯閣晶英酒店、瑞穗天合國際觀光酒店、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店、美侖大飯店、福容大飯店攜手推出《花蓮1+1雙宿聯名住房專案》，含每日早餐及各飯店規劃的在地體驗行程，整體自由度超高！
這一波飯店聯名盛會自即日起至9/30前，只要至任一參與飯店的官網預訂《1+1雙宿聯名專案》即可成行，飯店間的聯名搭配有不同價格組合，例如：瑞穗天合 × 太魯閣晶英：17,000元起、瑞穗天合 × 遠雄悅來：14,500元起、瑞穗天合 × 理想大地：14,000元起、瑞穗天合 × 美侖大飯店：12,000元、瑞穗天合 × 福容花蓮：12,000元起。
旅客只要參加《1+1雙宿聯名住房專案》，憑住宿憑證可享遠雄海洋公園「隔日免費再入園」，以及新城山下村指定店家「免服務費」等加碼福利，不論你想親子出遊、情侶度假，還是安排長輩療癒放鬆之旅都適合！
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言