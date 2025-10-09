雙十國慶吃貨必追！「10月連假美食優惠」霜淇淋買1送1、炸雞買5送5　星巴克、必勝客、拿坡里超狂套餐快衝

雙十國慶連假就是要把美食優惠吃好吃滿！ udn小編幫大家整理一份「10月連假美食優惠懶人包」，各大超商和餐飲品牌通通祭出超狂折扣，從珍奶、霜淇淋、冰沙到炸雞、披薩、粥品，甚至有特殊煙火套餐，優惠多到選不完。不管你是甜點控、炸雞控還是飲料控，就靠這回爽吃一波。

【超商優惠】

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

10/10至10/12限定，CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY TEA冰沙系列買2送2，還有精品生椰厚拿鐵、燕麥拿鐵第2杯只要10元。霜淇淋、思樂冰也同步祭出「第2件10元」優惠，蛋黃酥霜淇淋沒吃過的快衝一波！

●全家

全家Fami!ce霜淇淋。圖／全家便利商店提供

即日起至10/12，全家會員限定 Fami衛生紙買1送2，咖啡、冰磚拿鐵通通有折扣。冰品像是杜老爺雪糕、福樂優酪雪糕買一送一，10/10至10/12更有Fami!ce霜淇淋買一送一活動必吃。

●萊爾富

萊爾富Hi-Life漂浮恐龍巧克力歐蕾。圖／萊爾富提供

至10/28止，特濃美式、特濃拿鐵咖啡買一送一，冰恐龍巧克力歐蕾也在優惠中，冰熱任選超划算。

●OKmart

OKCAFE。圖／OKmart提供

新品「楊枝甘露冰沙」限時優惠價75元至10/10，把握嘗鮮！還有「焦糖可可爆米花」買一送一，追劇必備。

【餐廳優惠】

●星巴克

圖／星巴克提供

星巴克典藏DREAM PLAZA台北於雙十當日推出限定套餐，每套1,010元(含場地費)，10/10當日14:00開放現場售票，用餐時間為21:00-22:30(套餐內容品項固定，恕不接受更換品項)。於晚間22:00，雙十煙火施放前，貼心引導您至指定窗邊觀賞。另，外送平台foodpanda至10/17推出「第2杯半價」；至10/31前的周三、四、五，外送平台foodomo購買「2杯特大杯享買一送一」，品項有那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡、冰搖檸檬果茶。

●必勝客

圖／必勝客提供

必勝客「雙十火山餐」888元起，「雙十爽吃餐」1010元起，大披薩、副食、飲料一次滿足。還有「一公尺派對盒」2199元起，加碼送兩瓶1.25L可樂，聚餐超划算！

●三商巧福

圖／三商巧福

10/7至10/17推出三商巧福「雙人餐」優惠，超大盛牛肉壽喜飯、番茄肉醬乾拌麵只要279元。

圖／三商炸雞

10/7至10/27推出青花椒炸雞5塊送義式炸雞5塊，還有「脆皮檸檬二節翅10隻只要99元」，超值到爆。

●拿坡里披薩炸雞

圖／拿坡里披薩．炸雞提供

10/2至11/3連續一個月優惠：新品「金賞烏魚子披薩買大送大」490元直接吃兩個大披薩。還有「大披薩或6塊炸雞送三商巧福香菇雞湯」組合，還有10月壽星出示證件，點餐就送價值89元的煉乳銀絲卷一份！

●頂呱呱

圖／頂呱呱提供

至10/9，於全台門市推出「呱呱包」買1送1優惠，活動期間兩顆原價140元，優惠價70元，每人限購5組。

●粥大福

圖／粥大福

10/8至10/21，粥大福Uber Eats平台限定，指定粥品與拌麵系列「買一送一」，像是花菇松阪豬粥、麻婆豆腐拌麵都能半價爽吃。

●一条通

圖／一条通提供

一条通壽司10月全門市玩增的！至10月底前於門市消費，可享「生鮭魚、2鮭1鮪、2鮭1蝦、小龍蝦」品項，全門市增量2+1，價格不變，加量美味！

【飲料優惠】

●大苑子

巨峰葡萄芭樂。圖／大苑子

大苑子最新攜手「2025台灣設計展－彰化行」，推出限定聯名飲品 「巨峰葡萄芭樂」。於10/10至10/12推出「羽衣甘藍5蔬果汁」享加10元多一杯優惠，每人每次限購2組(共4杯)。

●CoCo

奶茶三兄弟。圖／CoCo都可提供

至10/31於CoCo都可Line官方帳號領券點餐，任選「2大杯79元」，品項包含大杯的金桔檸檬、3Q奶茶、奶茶三兄弟。

●萬波

圖／萬波

於10/12前，於你訂線上平台購買萬事大桔，送10元折價券(使用期限至10/19，限下次消費使用，另有「大杯萬事大桔」２杯優惠75元，以及「大杯島嶼紅茶、宣橋綠茶、麗雅烏龍」任選4杯只要100元。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」