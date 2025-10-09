雙十國慶連假嗨翻！ 「全台10大樂園優惠」 國慶寶寶免費、小人國178元、小叮噹買1送1、義大第2人只要15元

雙十連假樂園優惠懶人包來啦！ 今年10/10國慶連假有3天假期，想出門放電卻怕荷包大失血？不用擔心，全台各大樂園祭出超狂優惠，從「買一送一」、「國慶寶寶免費」到「變裝入園15元」都有，更有「送纜車券」到「送冰淇淋」，各種好康超誘人，保證讓你玩得過癮又超省！

◎ 雲仙樂園

圖／雲仙樂園官網

雙十節當日壽星有福了！憑證件即可免費搭纜車＋免費入園。10月份生日的旅客若入住雙人房，房價只要3000元(含早餐，假日不加價)。

◎ 小人國主題樂園

只要捐出當月紙本發票，號碼含「1、7、8」任兩碼，門票就能從原價1050元下殺至178元。另外，3歲以下小朋友免費入園，真的有夠省！

圖／六福村

10/10～10/12限定優惠！開放未滿12歲兒童門票399元、身分證或生日有「0」或「1」的幸運兒599元，而40歲以上只要400元，就能暢玩一整天。除了雲霄飛車、動物園，還能體驗萬聖節限定《墓碑鎮》，驚悚氛圍滿點。

◎ 小叮噹科學主題樂園

圖／小叮噹科學主題樂園FB

國慶連假超佛心，小叮噹樂園直接祭出「門票買一送一」，雙人同行最划算！

圖／麗寶樂園

10月連假購買雙園擇一票899元，或水陸全票1199元，就送 Cold Stone酷聖石歡樂桶冰淇淋(市值630元)，全台門市都能兌換！

◎ 九九峰動物樂園

圖／九九峰動物樂園粉絲頁

即日起到10/12，成人享優惠400元；10月10日當日壽星出示身分證，成人票價99元、學生票和博愛票免費；10月10日當天，還有10人同行贈10桶小動物飼料桶。

圖／九族文化村

雙十連假10/10～10/12優惠價門票780元，還直接送你「日月潭纜車搭乘券」(價值380元)，一票玩雙享受！

◎ 劍湖山世界

圖／劍湖山世界

即起至10/26祭出超狂折扣，凡身分證號有「1、2、3」就能省：中1碼只要499元，中2碼直接降到299元。生日壽星優惠更猛，當日壽星只要100元，當月壽星也僅399元。搭乘台灣好行的遊客，憑票根購票只要500元，玩樂超值無極限。

◎ 義大世界

圖／義大世界

10/10～10/12指定期間，扮裝入園優惠超浮誇，第2人票價只要15元(需搭配一人購買1080元全票)。另外，10/11晚上 16:30～20:00 星光場入園價只要350元，超適合揪團玩到晚上！

圖／遠雄海洋公園

10月壽星小孩看過來！12歲以下當月生日孩童免費入園，只要有一位大人購票陪同即可。喜歡變裝的遊客於即日起～10/30，只要全身裝扮萬聖或動漫主題，變裝完整度達80%以上，就能用590元(原價990元)暢玩一整天。

