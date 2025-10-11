快訊

童年回憶滿滿！「再睡5分鐘X湯姆貓與傑利鼠」聯名限定　起司奶蓋新品＋絨毛娃娃療癒指數爆表

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝再睡5分鐘 NAP TEA 臉書
圖／翻攝再睡5分鐘 NAP TEA 臉書

再睡5分鐘又有新驚喜！這次品牌聯手經典卡通《湯姆貓與傑利鼠》，一起歡慶 Tom and Jerry 85 週年，把童年回憶化成一杯杯可愛療癒的飲品。自10月15日起，全台門市同步開賣期間限定系列，門市也換上滿滿Tom and Jerry元素，從紙杯、奶蓋杯到店內陳列都能看到兩位主角的身影。

圖／翻攝再睡5分鐘 NAP TEA 臉書
圖／翻攝再睡5分鐘 NAP TEA 臉書

最吸睛的新品「切達Cheese奶蓋」，使用香濃切達起司搭配鮮奶油與牛乳製成的綿密鹹奶蓋，一口下去濃郁奶香中帶點起司鹹香，甜中帶鹹超順口，根本「喝一口就回不去」。配上限定造型杯，拍照打卡還能享飲品優惠。

圖／翻攝再睡5分鐘 NAP TEA 臉書
圖／翻攝再睡5分鐘 NAP TEA 臉書

活動期間只要購買任一款娃娃並登錄會員資料，就能參加抽獎，有機會拿到「第二波神秘周邊」或「免費飲品」，讓粉絲整天都被萌翻。

兩款絨毛周邊登場！這回聯名同步推出兩款超萌周邊，「防駝背絨毛娃娃」：湯姆貓與傑利鼠睡覺造型，放在桌前可減緩壓力、幫助維持坐姿，還附可愛小眼罩；「絨毛飲料提袋」：飲料控必收的療癒小物，軟綿又實用，讓卡通控忍不住都想收藏。

圖／翻攝再睡5分鐘 NAP TEA 臉書
圖／翻攝再睡5分鐘 NAP TEA 臉書

