「85℃ x 吉伊卡哇」收藏控必追！ 3款萌系蛋糕、吸管杯10／16開賣 整模蛋糕附公仔、環保杯超療癒

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／85℃提供
圖／85℃提供

吉伊卡哇粉絲準備衝！ 85℃將於10月16日推出「吉伊卡哇聯名系列」，包含三款蛋糕與樂扣樂扣聯名吸管杯，全台6,300個環保杯、7萬8千個蛋糕限量登場。整模蛋糕附公仔吊飾、切片蛋糕附角色書籤，實用又可收藏！

圖／85℃提供
圖／85℃提供

主打的「吉伊卡哇造型公仔蛋糕」（售價750元）以夢幻粉紅外盒登場，蛋糕體結合香草慕斯、桔香戚風與莓果Q凍，層次豐富。上方立體公仔可拆下清洗、當吊飾使用，外盒還能DIY成置物盒，超有誠意。

圖／85℃提供
圖／85℃提供

同步推出兩款單片小蛋糕，每款都附角色飾片，清洗後可變身為可愛書籤。「甜蜜花園小蛋糕（粉色）」由吉伊卡哇與小八貓登場，內餡結合桔子戚風、香草慕斯與濃郁布丁，酸甜層次豐富；「閃耀星星小蛋糕（黃色）」吉伊卡哇與兔兔搭檔登場，內餡是卡士達、優格香緹與青葡萄餡，口感清爽不膩。兩款皆售價78元，搭配專屬彩盒包裝，可愛又好拍。

圖／85℃提供
圖／85℃提供

同日登場的「嚼對FUN飲吸管杯」容量750ml，印有吉伊卡哇、小八貓、兔兔圖案。購買任一款蛋糕即可加價購，整模蛋糕加649元、兩片切片加659元、單片切片加669元，入手超療癒環保杯帶著走。

圖／85℃提供
圖／85℃提供

圖／85℃提供
圖／85℃提供

蛋糕 吉伊卡哇 葡萄 85℃ 布丁

