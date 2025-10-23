北部終於開出第3家！ 「八曜和茶」板橋館前店開幕日曝光 首3日贈「環保杯袋」 新北鐵粉先衝

北部終於開出第3家！ 手搖控注意，來自高雄的人氣品牌「八曜和茶」，繼三重台北橋門市、永和樂華門市開幕時引起熱列迴響後，這回選在人潮滿滿的新北板橋開出全新據點「板橋館前店」。為慶祝開幕，品牌特別祭出限時3天滿額贈環保杯袋活動，還能加價入手清新香氛片！

圖／翻攝八曜和茶臉書

八曜和茶宣布，「新北板橋館前店」將於11月7日正式登場，開幕首三日（11/7至11/9）推出「滿百送杯袋」活動，只要加入LINE好友並綁定Ocard會員，單筆消費滿100元即可獲得「HCY時尚環保一杯袋」乙個；若消費滿200元就送兩個，以此類推。

圖／翻攝八曜和茶臉書

另外，開幕首日（11/7）加碼推出「YO307清爽柚香氛片」限定加購優惠，只要購買任一飲品即可用99元加購乙個，每人限購兩片。同時也提醒，開幕期間暫不提供電子支付、外送平台、門市外送與預定自取等服務，會員集點與兌換活動則陸續開放。

八曜和茶 新北板橋館前店

地址：新北市板橋區館前東路80號

開幕日：2025年11月7日（五）

營業時間：10:00－22:00

