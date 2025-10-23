快訊

下班注意！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路炸到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

北部終於開出第3家！ 「八曜和茶」板橋館前店開幕日曝光 首3日贈「環保杯袋」 新北鐵粉先衝

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝八曜和茶臉書
圖／翻攝八曜和茶臉書

北部終於開出第3家！ 手搖控注意，來自高雄的人氣品牌「八曜和茶」，繼三重台北橋門市、永和樂華門市開幕時引起熱列迴響後，這回選在人潮滿滿的新北板橋開出全新據點「板橋館前店」。為慶祝開幕，品牌特別祭出限時3天滿額贈環保杯袋活動，還能加價入手清新香氛片！

圖／翻攝八曜和茶臉書
圖／翻攝八曜和茶臉書

八曜和茶宣布，「新北板橋館前店」將於11月7日正式登場，開幕首三日（11/7至11/9）推出「滿百送杯袋」活動，只要加入LINE好友並綁定Ocard會員，單筆消費滿100元即可獲得「HCY時尚環保一杯袋」乙個；若消費滿200元就送兩個，以此類推。

圖／翻攝八曜和茶臉書
圖／翻攝八曜和茶臉書

另外，開幕首日（11/7）加碼推出「YO307清爽柚香氛片」限定加購優惠，只要購買任一飲品即可用99元加購乙個，每人限購兩片。同時也提醒，開幕期間暫不提供電子支付、外送平台、門市外送與預定自取等服務，會員集點與兌換活動則陸續開放。

八曜和茶 新北板橋館前店

地址：新北市板橋區館前東路80號

開幕日：2025年11月7日（五）

營業時間：10:00－22:00

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

八曜和茶

相關新聞

驚魂開喝！ ６大萬聖限定手搖&調酒「血袋造型、南瓜燈奶茶」超應景 限時買1送1、萬聖裝扮還打88折

驚魂開喝！ ６大萬聖限定手搖&調酒「血袋造型、南瓜燈奶茶」超吸睛 限時買1送1、萬聖裝扮還打88折

北部終於開出第3家！ 「八曜和茶」板橋館前店開幕日曝光 首3日贈「環保杯袋」 新北鐵粉先衝

北部終於開出第3家！ 「八曜和茶」板橋館前店開幕日曝光 限時3天送「環保杯袋」

自助吧驚見「翻轉布丁」！享千葉火鍋「每日限量丁布」3門市吃得到 搭配「1飲品+配料」自製「丁布奶茶」

統一「翻轉布丁」開賣即爆紅，短短約3天就傳出完售消息。「享千葉火鍋」跟上話題，特別推出限量「翻轉布丁」，...

不再是台中限定！「85度C生甜甜圈研究所」開到新北了 新增「2據點」店址曝光

不只台中有！繼「85度C生甜甜圈專賣」開設全台首店後，接下來將有兩個新據點插旗新北，引發網友熱議直呼「好期待」、「跟上流行了」。

「先喝道」買1送1！全台門市「3大夯品買一送一」連3天 賞花新聖地「東海玫瑰園」這日開園

「先喝道」買一送一！為慶〈東海玫瑰園〉開園，人氣茶飲「先喝道」推出連三天買1送1，超夯「3大飲品」接棒出擊，令網友直呼「很有誠意」。

星巴克「買一送一」來了！連續2天、「星冰樂」跟「星沁爽」統統有

星巴克宣布將於10月22日（三）、23日（四）連續兩天，推出「把握美好秋收指定品項．好友分享日」優惠活動。活動期間上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。