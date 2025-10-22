桃園人等到了！「刁民酸菜魚」站前店開幕限定80組「全桌半價」搶翻 新登場冷凍包338元開吃

桃園人終於等到了！台中起家的超人氣品牌「刁民酸菜魚」，將於10月24日正式插旗桃園站前商圈，地點位於「ATT筷食尚」。為感謝粉絲近一年的等待，店家特別於10月23日舉辦試營運活動，當日下午4點起現場發放號碼牌，前80組用餐民眾可享「全桌半價」超殺優惠，讓老饕們先嚐！

刁民酸菜魚

自2019年於台中逢甲創立，刁民酸菜魚以「比臉大的酸菜魚」掀起熱潮，陸續進軍北部商圈。桃園站前店為品牌「第9家門市」，占地近90坪，分為一、二樓空間，一樓設有接待與候位區，主用餐區在二樓，共可容納95位客人，還有大包廂能一次容納14人，為目前全台最大規模的刁民酸菜魚店。

刁民酸菜魚全台第9家門店開幕

主打「秘罈酸菜魚」與「初戀番茄魚」，價格約600元至1200元不等，湯頭使用台灣自製酸菜與契作烏鱧魚，講求酸、甜、辣的平衡層次。經典酸菜魚更鋪上寬冬粉、木耳、金針菇、豬五花與炸蒜頭等豐富配料，最後再淋上特製辣椒熱油，香氣瞬間爆棚。

刁民提供「秘罈酸菜魚」與多種特製小菜

刁民同步宣布自10月24日起，全台門市與線上開賣「秘罈酸菜魚單人獨享冷凍包」，每盒338元，內含150克魚肉、搭配精準比例的酸菜與湯頭，讓人即使不出門，也能輕鬆在家重現刁民的經典風味，未來預計再推出更多口味選項。

「刁民酸菜魚」桃園站前店

．開幕日期：2025年10月24日

．試營運活動：10月23日16:00發號碼牌，前80組全桌半價

．營業時間：11:00～02:00

．電話：03-2719489

．地址：桃園市桃園區中正路47號(ATT筷食尚)

