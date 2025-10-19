肉鬆控暴動！ 爆紅洗版宜蘭「阿嬤養的三明治」肉鬆堆成山 想吃務必提早來排

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@jin723_yilanfoodie授權
圖／IG@jin723_yilanfoodie授權

肉鬆控要暴走了！ 有網友在社群網路分享一份「爆量肥美的肉鬆三明治」，為了這一款被喻為「阿嬤養的三明治」，你可能要預留多一些時間提早前往排隊！

IG網友分享了一則「阿嬤養的三明治」，造成大量洗版、引來大批「肉鬆控」前來朝聖+1。從照片和影片可見，三明治內夾的肉鬆量「多到快看不見麵包邊緣」，滿滿地衝擊視覺，引網友們紛紛留言「這量超狂」、「感覺會被肉鬆嗆到」，不難看出這款早餐的魅力到底有多強！

據了解，這間位在宜蘭市女中路二段539號的「東方美早餐店」，和一般早餐店一樣販售各式三明治，而其中「肉鬆三明治」，不僅份量誘人，拍起來也非常「浮誇」，許多饕客是衝著這款被稱為「阿嬤養的三明治」而來，手腳太慢可能買不到，建議早點來排隊。

圖／IG@jin723_yilanfoodie授權
圖／IG@jin723_yilanfoodie授權

