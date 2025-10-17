童年零嘴變好潮！「北海鱈魚香絲」大進化　5款異國風新口味、限量潮周邊「只送不賣」

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
國民零嘴北海鱈魚香絲睽違半世紀大進化。圖／北海鱈魚香絲提供
國民零嘴北海鱈魚香絲睽違半世紀大進化。圖／北海鱈魚香絲提供

從小吃到大的零嘴變潮了！「北海鱈魚香絲」陪伴無數台灣人成長，不僅因價格親民、口感涮嘴成為零食界常青樹，更是日韓旅客來台必買的伴手禮。近年更因為高蛋白、低熱量的特性，被健身族群封為「健身神隊友」。如今睽違近50年再度升級，一口氣推出5款異國風新口味，還有潮味爆棚的周邊「只送不賣」，超佛心！

國民零嘴北海鱈魚香絲睽違半世紀大進化。圖／北海鱈魚香絲提供
國民零嘴北海鱈魚香絲睽違半世紀大進化。圖／北海鱈魚香絲提供

5款新風味滿足不同口味派別！為了研發出最受歡迎的風味，北海特別組成研發小組，經過多次盲測，最終精選出5款人氣最高的新口味。包括：

【青花椒風味】椒麻香氣撲鼻、微辣過癮。

圖／北海鱈魚香絲提供
圖／北海鱈魚香絲提供

【墨西哥風味】嗆辣爆香、熱情奔放。

圖／北海鱈魚香絲提供
圖／北海鱈魚香絲提供

【紐奧良風味】辛香濃郁、鹹香帶勁。

圖／北海鱈魚香絲提供
圖／北海鱈魚香絲提供

【明太子風味】滿滿深海鹹香、越嚼越香。

圖／北海鱈魚香絲提供
圖／北海鱈魚香絲提供

【芝麻風味】焙烤香氣濃厚、香氣迷人。

圖／北海鱈魚香絲提供
圖／北海鱈魚香絲提供

不只讓味覺升級，北海讓大家吃得潮，也要穿得潮！這次同步推出3款超夯周邊潮物，包括：「北海老帽」百搭實穿的街頭配件、「北海娃包」萌感爆棚、隨身吊飾超吸睛、「北海提袋」文青感滿分，通勤購物都好搭。更佛心的是，全系列周邊只送不賣！只要至「北海鱈魚香絲」官方Instagram或Facebook指定貼文留言、分享，就有機會獲得潮物一份。

全系列周邊只送不賣。圖／北海鱈魚香絲提供
全系列周邊只送不賣。圖／北海鱈魚香絲提供

北海鱈魚香絲全新5款口味將於2025年10月20日正式上市，各大通路皆有限定版本：「Costco」青花椒風味分享包、「家樂福」墨西哥、明太子風味輕巧包、「全聯」紐奧良、芝麻風味輕巧包，快筆記口味通路，準備開嗑！

