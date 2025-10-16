快訊

珍奶也翻轉！ 翰林隱藏版「翻轉珍奶」太狂　9:1爆量比例整杯珍珠塞爆

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
翰林「翻轉珍奶」示意圖。圖／翻攝翰林茶館官網

連珍奶都被翻轉！近期統一布丁的「翻轉布丁」掀起超厚焦糖旋風後，翰林茶館也出現超狂飲品，低調推出隱藏版「翻轉珍奶」，以9：1的珍珠與奶茶比例登場，從網友分享的畫面，看得到每杯幾乎全是珍珠！

有網友在Threads社群平台分享實拍照，並分享「買不到翻轉布丁，那只好來喝翰林茶館隱藏版翻轉珍奶，9:1的珍珠和奶，一杯99元」，從照片發現這杯珍奶跟其他杯都不一樣，珍珠爆量多到整杯幾乎被珍珠塞滿，只剩一點奶茶空間，視覺效果超震撼。

照片曝光後，引起網友驚呼並熱烈討論「這杯感覺真的要用吃的」、「感覺會咬到抽筋」、「這杯喝完熱量直接爆表」、「根本可以當正餐吃」、「請附湯匙」。也有網友表示「喝完可能會飽到吐」、「有密集恐懼症的我還是要喝一杯」。

另外，可不可熟成紅茶10月開賣即爆紅的「白玉珈琲雪藏冰淇淋」即日起也推出第2彈升級版，全新「白玉蕎麥凍珈琲冰淇淋」除了吃得到香醇咖啡冰淇淋、Q彈白玉，更加入榛果蕎麥凍增添口感，且升級雙料不加價，單點售價49元、2份特價88元。

再加碼全新配料「榛果蕎麥凍」，手作蕎麥凍口感滑嫩，結合焙糖榛果香氣，入口又帶有淡淡穀香，且開放全品項皆可加，每份售價15元。

圖／可不可熟成紅茶提供
圖／可不可熟成紅茶提供

