3大手搖跨界聯名！「茶湯會、特．好喝、Mr. WISH」邊喝邊變美還能收藏 電競、保養、萌系一次看

跨界手搖熱潮來襲！ 三大品牌紛紛推出期間限定新品與周邊，不只口味創新、杯身設計也超吸睛，從電競品牌到保養大牌、再到人氣萌系角色，讓人忍不住想全都收！

◎ 茶湯會 x 倩碧

圖／茶湯會提供

手搖控也能邊喝邊變美！茶湯會與保養品牌倩碧(Clinique)攜手推出「茶湯會x倩碧水磁場」限量聯名杯套，自10/15起購買任一飲品即可獲得。掃描杯套上的QR CODE並完成任務，就能兌換倩碧保濕體驗組與200元折價券。

圖／茶湯會提供

此外，於10/15～11/30期間在倩碧專櫃、momo旗艦店、LINE禮物購買指定商品，還可獲得茶湯會全飲品9折券。momo旗艦店更設「茶湯會專區」，祭出明星精華液85折與限定組合優惠，讓你從裡到外都水潤發光。

◎ 特．好喝 x Razer

圖／特．好喝提供

由知名實況主丁特創立的茶飲品牌「特．好喝」，首次與電競龍頭Razer雷蛇聯名，推出結合品牌經典綠、黑配色的「曜黑抹茉系列」，系列同步推出限量杯身設計，即日起全台門市開賣，售價介於65至85元。

圖／特．好喝提供

以特．好喝的抹茶與茉莉綠茶為基底，共推出3款新品包含「抹茉輕潤奶」絲滑奶香包裹抹茶微苦，尾韻細緻回甘；「抹茉窨蘊厚潤奶」濃厚抹茶與仙草交織出順口層次；「抹茉芭檸」結合檸檬酸香與芭樂果甜，清爽不膩。

◎ Mr. WISH x 好想兔

圖／Mr. WISH提供

Mr. WISH這回結合韓國超人氣零食「甜麥仁」與萌系角色「好想兔」，推出兩款「戀愛系」新品：「甜麥仁奶昔」與「甜麥仁焙奶」。甜麥仁本身香甜酥脆、帶有穀麥堅果香，是韓國人記憶中的溫暖滋味。

圖／Mr. WISH提供

新品同步推出「祭典款造型罐」，粉藍與粉紅設計搭配好想兔可愛表情，萌度爆棚。10/15起全台開賣，10/20～10/24於平台「你訂」領券可享「甜麥仁奶昔（造型罐）第二杯6折」優惠，限時開喝必收藏。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」