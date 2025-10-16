跑咖人最後倒數！富邦A25高空咖啡廳「KA Sky coffee」11／26起不對外開放 網哭：都還沒去

台北信義區超夯「高空景觀咖啡廳」KA Sky coffee宣布將於11月26日起不再對外開放，僅限富邦A25大樓商務使用，消息曝光後引發網友熱烈討論，直呼「都還沒去過太可惜了」

大片落地窗坐擁信義區台北最美天際線。圖／大海愛上藍天授權

隱身在信義區富邦A25大樓33樓的「KA Sky coffee」，擁有大片落地窗可一覽台北101、陶朱隱園與信義區天際線，自開幕以來因不用高消費就能享受奢華景觀，被許多跑咖族譽為「台版曼哈頓景觀咖啡廳」。

信義區豪宅陶朱隱園停機坪。圖／大海愛上藍天授權

業者於公告中表示，「感謝富邦A25大樓6個月的開放鑒賞，KA Sky coffee很榮幸能邀請大眾欣賞天際，期待未來再見。」也就是自11月26日起，KA Sky coffee將不再對外營運，僅提供A25大樓內部商務使用。

圖／翻攝IG@ka_coffee_official

不少網友得知消息後湧入留言「真的太突然」、「想朝聖卻訂不到」、「再不去就沒機會了」，也有人直喊「拜託快延長開放！」

